Зеленской – 43: как выглядела первая леди Украины в юности. Фото

6 февраля празднует свой день рождения супруга президента Украины и первая леди страны Елена Зеленская. Ей исполнилось 43 года.

Зеленская редко делиться с поклонниками своими архивными снимками, однако в сети есть раритетные фото как со свадьбы с Владимиром, так и чувственные кадры с их еще тогда маленькой дочерью Александрой, которой летом исполнилось 16 лет.

В честь дня рождения Елены Зеленской OBOZREVATEL решил собрать подборку архивных кадров и показал, как выглядела первая леди Украины в юности.

Елена родилась в 1978 году в городе Кривой Рог. Девичья фамилия Зеленской – Кияшко.

С будущим супругом Владимиром тогда еще юная Зеленская училась в одной школе в параллельных классах, однако во время учебы они не общались. Пара познакомилась впервые после выпуска, на первом курсе университета. Владимир учился в Криворожском экономическом институте, а Елена в Криворожском техническом университете.

По образованию Зеленская архитектор, однако, как признавалась супруга президента Украины, она не работала по специальности. Елена помогала мужу Владимиру с созданием сценариев для студии "Квартал 95".

Владимир и Елена поженились после 8 лет отношений 6 сентября 2003 года. Будучи в браке пара воспитывает двоих детей: 16-летнюю дочь Александру и 7-летнего сына Кирилла.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения. Президент Украины опубликовал чувственное черно-белое фото своей супруги Елены в Instagram.