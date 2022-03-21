Зеленского призвали лишить Лободу, Лорак, Повалий и других звезд звания "Народный артист Украины". Полный список

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой лишить государственных наград артистов, которые поддерживают войну в Украине или замалчивают агрессию Кремля. В их числе Николай Басков, Владимир Бортко, Василий Герелло, Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Ани Лорак, Светлана Лобода и Таисия Повалий.

Об этом на официальной странице в Facebook сообщила заместитель главы Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук. Звезд лишат звания народный артист Украины, а также заслуженный артист Украины.

"Во времена, когда настоящие артисты Украины делают все возможное, чтобы поддержать наше государство: занимаются волонтерством или даже вступили в ряды ВСУ, некоторые продолжают продавать свое достоинство за кровавые рубли, отрицают или умалчивают войну и поддерживают агрессию против Украины", – заявила Кравчук.

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Она подчеркнула, что звезды, которые поддерживают Кремль или молчат о войне, будут без почестей в Украине не только на человеческом уровне, но и официально. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики предоставил приложение официального обращения к президенту Украины, в котором указан перечень всех "не почетных" артистов.

Ранее OBOZREVATEL писал, кто из российских звезд дал концерт в поддержку войны в Украине. Они выразили свою поддержку оккупантам и жестокой агрессии РФ на украинских территориях.

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