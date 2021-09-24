Зеленский-старший завел Instagram: о чем пишет отец президента Украины. Фото

Отец Владимира Зеленского Александр зарегистрировался в социальной сети Instagram, где на него уже подписался сам президент. Там звездный папа делится своими мыслями и переживаниями о жизни и сыне.

Публикуя фотографии на свою страницу, Александр Зеленский не забывает об оптимистических подписях к ним. Так, под снимком с любимой женой он написал, что у него есть крыша над головой, любовь, успешный сын и внуки, поэтому он чувствует себя счастливым (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Не смог звездный отец смолчать и об оскорблениях, которые сыпятся на президента Украины из разных телеканалов. По его словам, трудно слушать клевету на собственного сына.

"Нам, как родителям, тоже трудно наблюдать за тем, как в Вову кидают помидоры с различных телеканалов, никому неизвестные, так называемые" политологи ". Они, не приводя никаких аргументов и фактов, называют его" вором "и" убийцей ", и при этом даже не хотят хоть немного вникнуть в ситуацию и разобраться, кто есть кто на самом деле ", – говорит Александр.

На его странице есть семейное фото молодого Владимира Зеленского с семьей, где папа назвал его Володенькой, а свою жену Риммочкой.

В последнем посте есть также слова благодарности для всех, кто поддерживает их семью. Александр Зеленский радуется, что в Украине есть умные люди, которые не ведутся на политические провокации.

Напомним, OBOZREVATEL рассказывал, что на советника Владимира Зеленского было совершено покушение на убийство.