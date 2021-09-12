Зеленский присвоил звание заслуженного артиста Украины Петрожицкой, а народного – Антоновой: весь список

Президент Украины Владимир Зеленский выдал государственные награды украинским актерам ко Дню украинского кино. Так, звезда советского кино 85-летняя Нина Антонова получила почетное звание народной артистки Украины, а Дарья Петрожицкая удостоилась звания заслуженной артистки.

Также звания заслуженного артиста Украины Зеленский присвоил актрисам: Марине Кошкиной, Екатерине Молчановой и Оксане Черкашиной.

В списке награжденных оказался украинский актер Станислав Боклан и телеведущий Юрий Горбунов – они получили ордена "За заслуги" III степени. Такую же награду от Зеленского приняли актеры – Александр Кобзарь, Роман Луцкий, Анатолий Матешко, Дмитрий Суржиков и председатель Национального союза кинематографистов Украины Александр Янчук. Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента.

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Орден княгини Ольги III степени президент присвоил актрисам Ольге Сумской и Екатерине Кистень.

Кроме того, звания "Заслуженный деятель искусств Украины" и "Заслуженный работник культуры Украины" получили еще ряд работников сферы кино.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Владимир Зеленский подписал указ "О награждении государственными наградами по случаю Международного дня театра". Так, в список попали актер Николай Боклан и супруг Ольги Сумской – Виталий Борисюк.