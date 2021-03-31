Зеленский присвоил звание народного артиста Украины Боклану и заслуженного мужу Сумской

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О награждении государственными наградами по случаю Международного дня театра". Орден "За заслуги" III степени получил актер театра и кино Алексей Вертинский.

Актриса театра и кино Олеся Жураковская и ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Полина Лазова награждены орденом княгини Ольги III степени. Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента.

Кроме того, актер Николай Боклан, Евгений Светлица, Надежда Цыбульская и другие получили от президента почетное звание народного артиста Украины. А Виталий Борисюк удостоился звания заслуженного артиста.

Еще 21 художник удостоился звания заслуженного артиста Украины, четверо – звание заслуженного деятеля искусств Украины, еще четыре – заслуженного работника культуры Украины и один – звание заслуженного художника Украины.

Полный список награжденных украинских артистов можно посмотреть по ссылке.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени актера театра и кино Евгения Паперного и режиссера фильма "Атлантида" Валентина Васяновича.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский режиссер и продюсер Валентин Васянович отказался от ордена "За заслуги" 3-й степени, который ему присудил президент Владимир Зеленский.