Зеленський присвоїв звання народного артиста України Боклану і заслуженого чоловікові Сумської

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про відзначення державними нагородами з нагоди Міжнародного дня театру". Орден "За заслуги" III ступеня отримав актор театру і кіно Олексій Вертинський.

Акторка театру і кіно Олеся Жураковська та провідна майстриня сцени Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Поліна Лазова нагороджені орденом княгині Ольги III ступеня. Відповідний документ опубліковано на сайті Офісу президента.

Крім того, актор Микола Боклан, Євген Свєтліца, Надія Цибульська та інші отримали від президента почесне звання народного артиста України. А Віталій Борисюк удостоївся звання заслуженого артиста.

Ще 21 художник удостоївся звання заслуженого артиста України, четверо – звання заслуженого діяча мистецтв України, ще чотири – заслуженого працівника культури України і один – звання заслуженого художника України.

Повний список нагороджених українських артистів можна подивитися за посиланням.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За заслуги" III ступеня актора театру і кіно Євгена Паперного і режисера фільму "Атлантида" Валентина Васяновича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український режисер і продюсер Валентин Васянович відмовився від ордена "За заслуги" 3-го ступеня, який йому присудив президент Володимир Зеленський.