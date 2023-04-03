''Зеленский показал'': Вайкуле назвала известных артистов, которых хотела бы видеть на должности президента России

Известная латвийская и российская певица Лайма Вайкуле, публично поддержавшая Украину после полномасштабного вторжения РФ, призналась, что в должности президента России хотела бы видеть своих друзей. Артистка считает, что с этой ролью прекрасно справились бы супруги Макс Галкин и Алла Пугачева.

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Что интересно – певица считает их обоих достойными претендентами, но склоняется к кандидатуре Галкина. В интервью российской журналистке Ксении Собчак Вайкуле пояснила, что россияне могут последовать примеру украинцев, избравших президентом известного в прошлом шоумена Владимира Зеленского (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Посмотрим еще, может, Максим будет президентом, а может Алла будет. Это было бы чудо. Я бы голосовала, конечно. И, я думаю, россияне бы голосовали. Вот Зеленский показал, как может быть. Я могу предложить это россиянам... Максим! Максим! – поскандировала певица.

Лайма Вайкуле заявила, что в намерениях пародиста нет корысти, в отличие от политиков РФ, у которых есть свои "схемы".

"Максим – не политик, поэтому он был бы идеальным президентом. Потому что в нем есть все человеческое. Другие люди, которые политики, – они думают по-другому. У них есть какие-то схемы. Они должны иногда говорить то, что нехорошо говорить. Например, из меня бы не вышел политик, потому что я говорю то, что думаю", – пошутила исполнительница.

Напомним, на одном из своих концертов Максим Галкин россказал, что после избрания Владимира Зеленского президентом Украины в России его начали подозревать в аналогичных намерениях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что пародист высмеял репрессии в России, сравнив их со "сталинскими временами". Подробнее об этом – читайте в материале.

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