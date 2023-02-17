''От сердца хочу, чтобы Украина была независимой, живой и целой'': Галкин объяснил, как избрание Зеленского повлияло на его жизнь в РФ

Российский оппозиционный пародист и юморист Максим Галкин на одном из своих выступлений признался, что от сердца желает Украине быть независимой и целой, поэтому выступил против Кремля. Он также в шутку рассказал, почему его стали недолюбливать в России после того, как Владимир Зеленский стал президентом.

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Видео с его концерта стало вирусным в Tiktok. Украинцы в очередной раз поблагодарили звезду за смелую позицию и поддержку независимого государства (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Галкин поделился, что в России считают, что за свою проукраинскую позицию артист получает деньги.

"Они считают, что я получал деньги за свою антивоенную позицию. То есть то, что я хочу, чтобы Украина была живой, целой и независимой – это только за деньги можно это хотеть. То есть то, что я это от сердца хочу, им в головы не приходит. Представляете? Ну, такая извращенная логика", – сказал комик.

Во время выступления он также пошутил, что в 2019 году в Кремле начали по-другому воспринимать его, ведь один из самых известных юмористов Украины стал президентом.

"Я так же, как и многие, выступили против войны. Это нормальное состояние. Почему они ко мне так прикопались? А я вам скажу. Как только Зеленский стал президентом, они начали на меня совсем по-другому смотреть. Я вам клянусь, я это чувствовал. "Ты что, с*ка, тоже собрался?" Прямо так. А я никуда не собирался. И чем больше я говорил, что мне этого не нужно, тем больше они меня подозревали", – сказал Галкин.

Интересно, что в комментариях украинцы предположили, что юморист действительно стал бы порядочным президентом своей страны, и даже попросили его жену – певицу Аллу Пугачеву – устроить предвыборную кампанию.

"Браво, будущий президент", "Пусть Пугачева организует предвыборную кампанию", "Президент. Браво. Ждем", "Благодарю Галкина за позицию", "А почему нет? Классный президент", "Галкин – молодец", "Было бы хорошо, будь вы президентом", – написали украинцы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что проукраинский возглас "Героям слава" из уст Максима Галкина в Дубае разделил украинцев. Артиста из РФ начали одновременно обвинять в лицемерии и желании нажиться, а также благодарить за сознательную позицию и попытку донести правду до россиян.

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