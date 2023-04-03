''Как в сталинские времена'': Галкин жестко высмеял массовые репрессии в РФ и угрозы Медведева НАТО. Видео

Российский пародист Максим Галкин, открыто поддерживающий Украину в войне с Россией, на одном из своих выступлений высмеял репрессии, от которых страдают его соотечественники. Артист сравнил путинский режим со сталинским и вспомнил смехотворные угрозы экс-главы РФ Дмитрия Медведева в адрес НАТО.

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Судя по реакции зала, шутки звезды им очень понравились. Фрагментами выступления поделились в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Галкин со сцены заявил, что в России сейчас не сладко, ведь запрет уже введен на абсурдные вещи. В частности, одиночные пикеты с плакатами.

"Конечно, у нас есть много людей, которые пытаются что-то делать. Честь им и хвала. Выходят с плакатами "Нет войне". Забирают сразу. Поняли, что нельзя писать "Нет войне", стали писать "Миру-мир" – забрали. Нельзя писать то, чему нас учили с детства. Мужчина вышел с томиком "Война и мир" – забрали. Другой мужчина вышел с кредитной картой "Мир" – забрали... Мужчина один вышел на трассу с плакатом "Владимир" – забрали. Только в автозаке выяснилось, что он хотел из Суздали до Владимира автостопом доехать", – пошутил юморист.

Россиянин резюмировал, что на его родине "происходит сто-то странное" и сравнил 2022-23 годы со "сталинскими временами". Он также пофантазировал, как сейчас могли бы назвать детей в честь действий известных пропутинских политиков.

"Будет как в сталинские времена. Мне кажется, я помню. Может жена рассказывала... Нужно как-то по-другому называться. Медведев постоянно угрожает НАТО – Медведгрознат. Женское имя – Жижижи – Жириновский живее живых. Подвиг Путина бессмертный – Попубес", – рассмешил зрителей Галкин.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, что пропагандист Владимир Соловьев осатанел из-за шуток Максима Галкина о голове своей коллеги Ольги Скабеевой. Путинист назвал комика "конченой мразью" и призвал преследовать его во всем мире. Подробнее читайте в нашем материале.

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