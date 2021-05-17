Зеленская продемонстрировала трендовый образ на официальном мероприятии. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская на презентации цифрового сервиса для глухих и слабослышащих людей появилась в деловом наряде трендового оттенка. Так, она выбрала темно-красный пиджак и точно такого же цвета блузу к нему.

Соответствующие снимки с мероприятия были опубликованы на странице жены главы государства в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Свой образ она подчеркнула легким макияжем, аккуратными сережками-гвоздиками, а также объемной укладкой.

"Сегодня вместе с Министерством социальной политики, Министерством здравоохранения, Министерством внутренних дел и ОО "Общественное движение "Социальная единство" презентовали цифровой сервис для глухих и слабослышащих людей. Он поможет разрушить коммуникационный барьер для людей с недостатками слуха", – объяснила подробнее Зеленская.

Напомним, что ранее Елена Зеленская в интервью заявила, что на создание своих образов тратит только личные средства, а не государственные, как многие думают. Также она призналась, что подбор платьев до сих пор остается для нее "больным вопросом".

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