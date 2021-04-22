Зеленская появилась на публике в деловом костюме и балетках. Фото

София Ковнир
София Ковнир
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Зеленская появилась на публике в деловом костюме и балетках. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась перед камерой в стильном полосатом наряде и обсудила на очередной пресс-конференции тему домашнего насилия.

Соответствующие фото опубликованы на странице в Instagram супруги президента (чтобы посмотреть снимки, доскролльте новость до конца).

Так, Зеленская для выхода в свет выбрала темный брючный костюм в полоску, светло-голубую рубашку с длинным рукавом, а из обуви первая леди предпочла черные балетки. Свой образ женщина дополнила сережками, аккуратной укладкой на голове и легким дневным макияжем.

Елена Зеленская на встрече с коллегами
Елена Зеленская показала стильный образ

"Каждый из нас должен понять, что насилие в любой форме недопустимо. И что противодействие домашнему насилию – это наше общее действие", – подписала кадры жена главы государства.

Зеленская продемонстрировала стильный лук
Зеленская появилась на публике в деловом наряде

  • Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL:

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