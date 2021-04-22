Зеленская появилась на публике в деловом костюме и балетках. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась перед камерой в стильном полосатом наряде и обсудила на очередной пресс-конференции тему домашнего насилия.

Соответствующие фото опубликованы на странице в Instagram супруги президента (чтобы посмотреть снимки, доскролльте новость до конца).

Так, Зеленская для выхода в свет выбрала темный брючный костюм в полоску, светло-голубую рубашку с длинным рукавом, а из обуви первая леди предпочла черные балетки. Свой образ женщина дополнила сережками, аккуратной укладкой на голове и легким дневным макияжем.

"Каждый из нас должен понять, что насилие в любой форме недопустимо. И что противодействие домашнему насилию – это наше общее действие", – подписала кадры жена главы государства.

Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Напомним:

стилистов Елены Зеленской часто критикуют за то, как они подбирают наряды для первой леди.

Например, на фотовыставку, организованную посольством Аргентины в Украине, женщина надела брючный костюм оверсайз карамельного оттенка и вызвала волну негатива в комментариях.

Также Зеленскую раскритиковали за внешний вид и поведение в Брюсселе, куда она ездила к раненым военным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее первая леди Украины Елена Зеленская провела видеоконференцию в стильном наряде. Она появилась перед камерой в пиджаке с принтом в белые полосы и черном гольфе.