Зеленская показала стильный образ на встрече с президентом Турции. Фото

Obozrevatel
Obozrevatel
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Зеленская показала стильный образ на встрече с президентом Турции. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась вместе со своим супругом Владимиром Зеленским на официальной встрече с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его женой во дворце Хубер.

Для такого события Зеленская выбрала стильный наряд черного цвета: классический пиджак ровного кроя, платье миди длинны с поясом на талии и туфли-лодочки на небольшом каблуке. Соответствующие снимки были опубликованы на официальной странице Зеленской в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Этот замечательный день промелькнул как одно мгновение. Спасибо господину и госпоже Эрдоган за еще один теплый и гостеприимный день. До новых встреч", – подписала снимки в соцсети жена президента Украины.

Елена Зеленская на встрече с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его женой во дворце Хубер.
Елена Зеленская продемонстрировала стильный образ .
Елена Зеленская пообщалась с супругом президента Турции.
Елена Зеленская со своим супругом на официальной встрече .

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