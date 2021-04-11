Зеленська показала стильний образ на зустрічі з президентом Туреччини. Фото

Obozrevatel
Obozrevatel
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Зеленська показала стильний образ на зустрічі з президентом Туреччини. Фото

Перша леді України Олена Зеленська з'явилася разом зі своїм чоловіком Володимиром Зеленським на офіційній зустрічі з президентом Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган і його дружиною в палаці Хубер.

Для такої події Зеленська вибрала стильне вбрання чорного кольору: класичний піджак рівного крою, сукню міді довжини з поясом на талії і туфлі-човники на невеликому каблуці. Відповідні знімки були опубліковані на офіційній сторінці Зеленської в Facebook (щоб подивитися, проскролльте до кінця сторінки).

"Цей чудовий день промайнув як одна мить. Дякую пану і пані Ердоган за ще один теплий і гостинний прийом. До нових зустрічей", – підписала знімки в соцмережі дружина президента України.

Олена Зеленська на зустрічі з президентом Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган і його дружиною в палаці Хубер.
Олена Зеленська продемонструвала стильний образ.
Олена Зеленська поспілкувалася з дружиною президента Туреччини.
Олена Зеленська зі своїм чоловіком на офіційній зустрічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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