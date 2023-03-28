Зарицкая назвала условие, при котором уберут из названия группы KAZKA букву Z: это зависит от Зеленского

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая ответила на критику поклонников из-за буквы Z. Звезда заявила, что название коллектив пока менять не планирует, но готов это сделать при одном условии.

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Решение музыкантов будет зависеть от президента Украины Владимира Зеленского, очевидно, в шутку поделилась артистка с журналистами ЖВЛ на YouTube. Так певица напомнила, что буква Z – не только фашистская символика российских оккупантов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Многим слушателям KAZKA после начала полномасштабной войны показалось правильным изменить название коллектива или убрать из него букву Z. Артисты просьбу не выполнили, но подчеркнули, что изменят решение, если президент страны в соцсетях также заменит букву.

"Это название нашей группы. Мы не можем изменить его. И это опять же ассоциация с Владимиром Зеленским. У него также такая буква Z. Мы приняли для себя решение: когда Владимир заменит в Instagram, тогда мы также заменим", – смеясь, сказала Александра Зарицкая.

Она добавила, что изменения в названии группы будут проявлением уважения к главе Украины.

Кстати, в скандал музыканты из KAZKA попадали не только из-за названия. Многим украинцам не понравилось, что они выступали на одном фестивале с россиянкой.

Как писал OBOZREVATEL, Зарицкая призналась, что война повлияла на ее психологическое состояние. Звезда стала тревожной и, как и большинство украинцев, переживает не самый лучший период жизни. Людям с идентичными проблемами она посоветовала простую технику.

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