Зарабатывает деньги в РФ и молчит о войне: как Жанна Бадоева сделала свой выбор и почему ее оправдывают

Экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Жанна Бадоева, как и другие звезды-предатели Украины, умалчивает о геноциде украинцев и продолжает жить и зарабатывать в России. Впрочем, именно ее в публичном пространстве иногда защищают. Некоторые знаменитости заявляли, что "понимают" мотивы поступков ведущей, работающей на РосТВ в разгар российской войны в Украине.

Видео дня

Для других знаменитостей остается загадкой, почему Бадоева, которая сколько времени провела в Украине, умалчивает о терроризме России. OBOZREVATEL решил рассказать о позиции предательницы и комментариях от ее "защитников" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Бадоева родилась в литовском городе Мажейкяй. В начале 1990-х ее семья переехала в Киев, где телезвезда окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения.

С 2015 года она работает в РФ, в том числе и на пропагандистском Первом канале, где является автором и ведущей программы "Жизнь других". В 2019 году Бадоева отказалась от украинского гражданства. Поговаривают, что в пользу паспорта Италии, где обустроила жизнь с мужем и детьми.

В январе Жанна Бадоева попала под санкции СНБО. На ее странице есть множество фото из разных уголков мира, где она снимает новые выпуски своего шоу. Примечательно, что большинство снимков сделано в Италии, а не в РФ.

Продюсер "Орел и Решка" Евгений Синельников прокомментировал молчание телеведущей. Он подчеркнул, что позиция артистки не вызывает сомнений, ведь "мыслями и сердцем она с Украиной". Бадоева будто бы не может говорить о преступлениях оккупантов, поскольку сотрудничает с российскими каналами.

Бывший муж ведущей, режиссер и клипмейкер Алан Бадоев тоже не спешит осуждать ее. Он заявил, что Бадоевой "есть что сказать и показать".

"Есть Жанна и ее муж. Когда придет время высказаться и что-то показать людям, они это сделают. Но не сейчас и не я должен это делать. Я скажу одно: это настоящая женщина. Я понимаю, как это произошло и что произошло", – сказал украинец.

После полномасштабного вторжения россиян Жанна Бадоева крайне осторожно высказалась против войны, не написав, кто и на кого напал и какие зверства оккупанты совершают в Украине. После этого она продолжила свою деятельность в РФ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Влад Яма озадачил фотографией из Украины и встал на защиту продюсера Потапа, которого также хейтили из-за "бегства" за границу. Танцор показался на студии "Твой день с 1+1" и написал "Дома", что дало толчок слухам о том, что он вернулся на Родину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!