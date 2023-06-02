Влад Яма неожиданно вернулся в Украину и встал на защиту Потапа, которого также хейтили из-за 'бегства' за границу

Украинский хореограф Влад Яма, в последнее время все чаще сталкивающийся с хейтом со стороны украинцев, неожиданно вернулся в Украину из Америки, где провел больше года. Артист "засветился" на одной из телепередач и встал на защиту продюсера Потапа, которого также критикуют из-за "бегства" за границу.

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Фотографией из Украины Яма поделился в своем Instagram-блоге. На ней он позировал в сине-желтой футболке (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

О намерениях вернуться в Украину хореограф публично не рассказывал. Как долго он будет оставаться дома, пока неизвестно.

Влад Яма опубликовал фото из студии "Твій день з 1+1", где на нем виден микрофон, поэтому можно предположить, что скоро он появится на украинских телеэкранах. Снимок танцор лаконично подписал "Дома".

Следующим постом на странице артиста стал скриншот одного из сообщений в сети о том, что злобу из-за ночных обстрелов РФ украинцы вымещают на звездах. В частности, на Потапе, которого критикуют за пребывание за границей.

"Мне кажется, некоторые даже думают, что Потап такой же опасный, как ракеты. Конечно, нет", – подписал скриншот Яма.

Напомним, что недавно украинец "вляпался" в скандал, опубликовав кадр в блоге на стеклянной доске во время съемок программы "Хто зверху". Он написал под фотографией: "Держимся" и нарвался на хейт.

Также судью шоу "Танці з зірками" "разнесли" в сети из-за вечеринки в Майами, которая имела русское название. Интересно, что мероприятие было благотворительным, и на нем собирали средства для Украины.

Как писал OBOZREVATEL, последним скандальным поступком Ямы в США стала попытка передать ВСУ чемодан, который его соседи выбросили на помойку. Подробнее об этом – читайте здесь.

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