'Всегда знал, что такое зло': Бадоев признался, что Анна Асти задолжала ему крупную сумму и высказался о позиции экс-жены

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев не раз раскаивался за то, что часто размывал границы между Украиной и Россией. Как стало известно, 25 февраля 2022 года он собирался снимать клип для предательницы Анни Асти. Также он заявил, что его бывшая супруга Жанна Бадоева, несмотря на ее деятельность в стране-агрессоре, всегда будет для него примером, так как она подарила ему ребенка.

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Обо всем этом знаменитость рассказал в интервью с Раминой Эсхакзай. Он подчеркнул, что Асти должна ему 30 тысяч долларов, но он никогда не хочет держать в руках деньги изменщицы. После полномасштабного вторжения певица стала игнорировать Бадоева.

"Она мне еще 30 тысяч долларов должна вернуть, но я уж ее эти деньги никогда не хочу держать. Насколько я не верил, что может произойти война. Мы готовили на следующий день в Одессе съемку. И когда это случилось, ее как ветром сдуло, мне никто не позвонил, они перестали брать трубку. Они даже не подумали о том, что мы уже деньги тратили, что-то готовили. И даже просто по-человечески она могла позвонить", – сказал селебрити.

Он также поделился, как относится к своей экс-жене Жанне Бадоевой, которая молчит о войне и продолжает снимать проекты для пропагандистских каналов Российской Федерации. По его словам, что бы не произошло, он всегда будет уважать артистку. Он считает ее лучшей матерью, так как она подарила ему лучшую дочь. К слову, звезды состояли в браке 9 лет, с 2003 года по 2012.

"Жанна для меня – это мать моего ребенка. И я могу разоср*ться в пух и прах, но я всегда буду с этим человеком, потому что она подарила мне ребенка и является для меня во многом примером. Жанна как была для меня примером, так примером и осталась", – высказался видеомейкер.

Он четко дал понять, что не защищает Жанну за сотрудничество с РФ, но всегда будет ценить вместе прожитие годы. Режиссер также сообщил – дети должны понимать, с кем воюет наша страна, и существует огромная необходимость рассказывать им об этом зле.

"Нужно рассказывать (детям о преступлениях РФ, – ред.). Я всегда знал, что такое зло. Я знал, что есть моя семья, которая для меня самая лучшая. И есть та реальность, где вечером тебя может кто-то стукнуть. Я все это знал", – резюмировал режиссер.

Недавно OBOZREVATEL писал, что Алан Бадоев резко раскритиковал Ани Лорак, которую долгое время отчаянно защищал. Он признался, что совершил ошибку и обратился к путинистке через экран. Чтобы узнать все подробности – читайте наш материал.

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