Синельников оправдал Бадоеву за молчание о войне: она мыслями и сердцем здесь

Продюсер "Орла и Решки" Евгений Синельников оправдал свою бывшую коллегу, ведущую родом из Украины Жанну Бадоеву, умалчивающую о войне. Он считает, что у звезды есть причины игнорировать геноцид украинцев, хотя на самом деле она якобы волнуется за родину.

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Такое мнение гость высказал в интервью "Зірковому" на YouTube. Продюсер также поделился, что понимает, почему Бадоеву включили в список СНБО ( чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Зная Жанну, она мыслями и сердцем здесь. Я считаю, что, возможно, так сложились обстоятельства, что она не может закончить тот контракт. Или не может что-либо говорить", – сказал Евгений Синельников.

Он признался, что не пытался поговорить с ведущей, чтобы выяснить ее позицию. Украинец сосредоточил внимание на людях, которые помогают Украине и осуждают российскую агрессию.

"Я понял, что не стоит тратить на это свою энергию. Это их жизнь, они сделали свой выбор. Удачи", – резюмировал продюсер.

Кстати, в России у Бадоевой тоже не все хорошо складывается. Ее хотят выгнать из РосТВ якобы из-за антивоенной позиции. Бывшую жену клипмейкера Алана Бадоева попросили отстранить от работы на пропагандистском Первом канале.

Как писал OBOZREVATEL, впервые публично на позицию Бадоевой обратила внимание журналистка Алина Доротюк. По словам интервьюерки, она более трех месяцев следила за Бадоевой, однако заметила только сходство с позицией одесситки Регины Тодоренко.

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