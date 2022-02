Выйти замуж за принца: 5 самых завидных холостяков королевских кровей

Американской актрисе и модели Меган Маркл в свое время удалось покорить сердце принца Гарри, герцога Сассекского. Пара справила свадьбу, после чего супруга получила звание герцогини Сассекской. Эта история любви нетитулованной леди и королевского наследника вдохновила девушек со всего мира. И не зря. Ведь у них есть шанс встретить своего принца.

Константин-Алексиос, принц Греции и Дании

Константин-Алексиос – старший сын греческого принца Павлоса и кронпринцессы Греции Марии-Шанталь. А еще он – внук короля Константина II и королевы Анны-Марии. 23-летний холостяк Константин-Алексиос имеет военное образование. Он увлекается подводной охотой, живописью, музыкой, фотографированием, скульптурой, греческой мифологией и моделингом (сотрудничает с Dior).

Ахиллеас-Андреас, принц Греции и Дании

Ахиллеас-Андреа – еще один сын принца Греции Павлоса и Мари-Шанталь Миллер. Сейчас ему 21 год. Принц Греции учится в Нью-Йоркском университете. В 20 лет он дебютировал на телевидении в сериале The Bold and the Beautiful. В свободное время холостяк ходит на светские мероприятия, экспериментирует в приготовлении блюд, играет на барабанах и путешествует.

Датский принц Никола

Принц Дании Никола, граф Монпезат – 22-летний старший сын принца Йоахима и его жены Александры, графини Фредериксборг. Юноша седьмой в очереди на датский престол, так что не обязан соблюдать все без исключения обязанности, как член королевской семьи. В 2018 году он подписал контракт с модельным агентством и с тех пор стал заниматься моделингом в Burberry и Dior.

Принц Германии Альберт II Турн-и-Таксис

Принц Альберт – единственный сын предпринимателя Иоганнеса, 11-го князя Турн-и-Таксис. Живет с матерью и сестрами в регенсбургском дворце Санкт-Эммерам. Он был признан одним из самых красивых членов королевской семьи: мужчина занял 20-е место в списке Forbes (2008). Кроме того, Альберт после смерти отца стал самым молодым миллиардером мира: когда ему было семь лет, мальчик унаследовал состояние в 3 миллиарда долларов США. Сейчас 38-летний принц Германии – бизнесмен и автогонщик (вице-чемпион (2007/2008) и чемпион (2010) немецкого чемпионата GT ADAC GT Masters с немецкой командой Reiter Engineering).

Принц Брунея Абдул Матин

Абдул Матин – сын султана Брунея Хассанала Болкиаха. Этот 30-летний холостяк был лейтенантом вооруженных сил Брунея и окончил престижную Военную академию в Сандхерсте, которую посещали принц Уильям и принц Гарри. Кроме того, он получил диплом магистра в Лондонском университете (специальность – международные исследования и дипломатия). Абдул – шестой в очереди на королевский престол. На своей Instagram-странице он часто демонстрирует роскошный образ жизни, где играет в поло, летает на самолетах и делает селфи с дикими животными, когда путешествует по миру.

