Официальное присоединение Северной Кореи к РФ в войне против Украины прямо указывает, что за этим решением стоит Китай. Это важно понимать не только украинским властям, но и лидерам европейских стран.

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Китай с помощью своих сателлитов ведет войну в Европе против западных государств.

В таких обстоятельствах их восприятие Китая как обычного торгового партнера глубоко ошибочно. Это просто боязнь признать совершенно новую геополитическую реальность.