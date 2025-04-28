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Блог | Северная Корея официально присоединилась к РФ в войне против Украины: кто стоит за этим решением
Официальное присоединение Северной Кореи к РФ в войне против Украины прямо указывает, что за этим решением стоит Китай. Это важно понимать не только украинским властям, но и лидерам европейских стран.
Китай с помощью своих сателлитов ведет войну в Европе против западных государств.
В таких обстоятельствах их восприятие Китая как обычного торгового партнера глубоко ошибочно. Это просто боязнь признать совершенно новую геополитическую реальность.
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