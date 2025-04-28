Гибридизация территориального вопроса

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Путинское полномасштабное вторжение в Украину одной из своих подлинных стратегических целей видело территориальное расширение и без того самой большой по площади страны мира. В Кремле видят откусывание и переваривание чужих территорий инструментом поддержания в тонусе имперской логики существования, по правде речь идет о квазиимперской логике. Все дело в дефиците людского ресурса. По самым скромным оценкам естественная убыль населения РФ в 2024 году составила 600 тыс. чел. Внутри страны бешенными темпами нарастают мигрантские сообщества, которые меняют ее демографический профиль, превращая в аморфную, клокочущую и слабо управляемую массу.

Пытаясь удержать под своим контролем Крым и другие оккупированные территории, вскрылась хроническая неспособность путинских территориалистов обеспечить их колонизацию. Вместо этого появилась реинкарнация нового Дикого поля. Фактически буферное пространство, черная дыра, создающая грандиозный комплекс проблем без каких-либо ощутимых преимуществ. Отчасти так видятся "российские завоевания" внешним наблюдателям, в том числе в США.

Острой темой последних дней, в свете попыток Трампа заключить сделку с Путиным, стали именно территориальные проблемы. Краеугольным камнем полемики является Крым, а именно способность Белым домом признать его оккупацию российской стороной в юридической плоскости. Проще говоря отказаться от своей же Крымской декларации 2018 года и стать соучастником раздела Украины. Все как в 1938 году с Чехословакией.

Утечки в СМИ вариантов ингредиентов сделки с Путиным с целью прекращения боевых действий, включают крымский вопрос. Трамп считает его очень проблемным наследием прежних администраций, включая и свое правление в 2017-2021 годах, и потому предлагает гибридное временное решение данного кейса. Москва в 2014 году гибридным образом произвела захват и противозаконную аннексию полуострова, и тем самым обрекла на свою голову санкционную бурю. Против Москвы введено свыше 28600 санкций, и живется с таким грузом весьма дурно, учитывая борьбу с лозейками для их обхода, вроде "теневого флота". В свете озвученного Вашингтон через спецпредставителя Уиткоффа предлагает Москве гибридный подход для нормализации: достижение перемирия при условии отказа США от признания российских захватов de jure в обмен на временное признание российского контроля над оккупированными территориями и постепенное снятие санкций для оживления экономической активности.

"Перемирие в обмен на экономику" при вынесении темы статуса оккупированных территорий за скобки. Это без преувеличения гибридный сценарий не дающий финального решения имеющего места кровоточащего конфликта. Это легализация его заморозки с перспективой новой эскалации в обозримой перспективе, ведь о демилитаризации Украины и России речь совсем не идет.

Только такой вариант может обеспечить хоть какую-то видимость успешности российской дипломатии Трампа к 100 дням его президентства, которые приходятся на 30 июня. Внутри США начало его второго срока видят "пугающим" и "хаотичным", тарифные войны и сокращение бюджетных расходов не находят массовой поддержки, а сам уровень доверия к Трампу остается на уровне 40%. Такой индекс поддержки является худшим за последние полвека, и повторяет путь его первого президентства.

Нужно уделить внимание такому моменту, что хромая политика США на российском треке очень воодушевляет Китай. Из Пекина взирают на происходящее с оптимизмом, ведь ослабление американских позиций на глобальном уровне, а самого Трампа внутри США позволяют им все больше развязать руки в вопросе Тайваня. Люди красного диктатора Си не дремлют и держат нос по ветру. Пока идут поиски условий гибридной сделки для остановки российского вторжения в Украине китайцы дерзко захватывают спорный риф Сэнди-Кей, расположенный всего в нескольких километрах от стратегического военного форпоста Филиппин в Южно-Китайском море. В отличие от истощенной в людском плане Москвы им точно хватит людей для большой экспансии, тыкая пальцем на подобные потуги убого северного соседа.