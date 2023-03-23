Мика Ньютон отреагировала на то, что представительница Швеции на Евровидении-2023 ''украла'' ее песню: желаю Loreen снова победить

Исполнительницу из Швеции Loreen, которая представит свою страну на Евровидении-2023, что она уже делала в 2012 году, завоевав победу, обвинили в плагиате песни украинской певицы Мики Ньютон. Трек Tattoo, с которым конкурсантка попытается во второй раз заполучить хрустальный микрофон, напомнил слушателям хит украинки 2005 года "В плену". Ньютон отреагировала на инцидент.

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В своих InstaStories певица рассказала, что последние несколько дней поклонники не дают ей покоя, присылая вопросы касательно "кражи" ее хита шведской коллегой. Однако артистка заверила, что не восприняла сходство мелодий как плагиат, а поэтому не спешит обвинять Loreen и устраивать публичные разборки.

Более того, артистка пожелала коллеге снова победить на Евровидении, как она сделала это больше десяти лет назад.

"Ребята! Я не буду это комментировать. Я не хочу начинать драму. Мне это не нужно! И я желаю Loreen снова победить на Евровидении. Жизнь слишком коротка, чтобы спорить из-за песен, звучат они одинаково или нет. Кто-то из вас думает, что да. Кто-то – нет. Моя песня вышла в 2005 году. Пожалуйста, прекратите забрасывать меня сообщениями и отметками. Давайте поддерживать друг друга", – обратилась Ньютон к аудитории.

Напомним, Мика Ньютон выпустила композицию "В плену" 18 лет назад, а трек Tattoo, который увидел мир в 2023-м, имеет очень схожий мотив.

Еврофанам интересно, повлияет ли это сходство на результаты конкурса, ведь сейчас Швеция первая на победу в списке букмекеров.

Отметим, Швеция заметно оторвалась от своих конкурентов в рейтинге букмекеров, которые ставят на ее победу 47,17%. Еще недавно в этом списке лидировала Украина, однако теперь опустилась на вторую позицию с коэффициентом 14,29%. А третье место, по мнению аналитиков, может занять Финляндия (13,89%). В пятерку лидеров также вошли Норвегия и Испания с 5,71% и 4,35% соответственно.

Как писал OBOZREVATEL, представители Украины на конкурсе, дуэт TVORCHI презентовали обновленную версию песни Heart of Steel, с которой выступят на Евровидение в Ливерпуле. Дуэт прислушался к советам и замечаниям от украинцев, поэтому трек претерпел небольшие изменения.

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