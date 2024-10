Залужный в пророческой футболке показал мечту каждого украинца: сеть в восторге. Фото

Бывший главнокомандующий ВСУ и чрезвычайный полномочный посол в Великобритании Валерий Залужный показал совместное фото с женой Еленой из Лондона. Хотя "железный генерал" находится в 2,5 тысячах километров от Родины, он за границей все равно демонстрирует свою любовь к Украине.

Валерий Залужный был одет в футболку одесского бренда Bulletproof Gang с пророческими надписями и рисунком, изображавшим мечту каждого украинца. На одежде был рисунок Кремля, который подожгли и затопили водой, а на фоне виднелся атомный взрыв. Фото с этой футболкой появилось у Facebook посла.

На ней также изобразили самый важный для россиян храм Василия Блаженного, расположенный на Красной площади. Он якобы распался на куски из-за ракетного удара и начал гореть. По другую сторону красуется Кремль, которого постигла та же участь. Среди этих двух построек виднеется пыль от ядерного удара, а в небе заметно молнии во время грозы. В результате непогоды всю Москву затопило водой.

Сопровождала рисунок надпись на английском языке "Everyone has a dream. Dreams must come true", что в переводе на украинский означает: "У каждого есть мечта. Мечты должны сбываться".

Стоит эта футболка из лимитированной коллекции 1750 гривен, но как отмечает бренд, часть прибыли идет на помощь защитникам. Доступна она в двух цветах – белом и черном. Валерий Залужный выбрал для себя самый светлый вариант.

"Тепло осени. У каждого свое", – подписал опубликованное фото посол. Вероятно, он имел в виду "тепло" от любви, по крайней мере, так поняли его подписчики в соцсети. В комментариях они засыпали экс-генерала комплиментами и в очередной раз подчеркнули, что восхищаются супругами Залужных.

