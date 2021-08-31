Зайка из 'Холостяка' рассказала, как сложилась ее жизнь после проекта

Финалистка романтического реалити-шоу "Холостяк 11" Юлия Бельченко (Зайка) очень рада тому, что главный герой проекта не выбрал ее, так как она не уверена, что была бы с ним счастлива. По словам девушки, на данный момент в ее жизни есть все, но не хватает любимого человека.

Бельченко заявила, что хочет любить и быть любимой. Об этом она рассказала в интервью "Люкс ФМ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У меня все хорошо в жизни. У меня есть где жить, что есть, чем заниматься, есть семья и друзья. Единственное, чего не хватает – это любимого человека. Это одна из составляющих счастливой жизни. Я хочу любить и быть любимой, хочу отношений и мне этого не хватает", – отметила девушка.

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Бельченко призналась, что иногда плачет, но не потому, что ее не выбрали на шоу "Холостяк". По словам девушки, она не уверена, что была бы счастлива с Михаилом Заливако.

"Слава богу, что меня тогда не выбрали, потому что я не уверена, что мы были бы счастливы вдвоем в этих отношениях", – добавила Бельченко.

К слову, ранее писали, что Юлия Бельченко вышла замуж за украинского телеведущего Богдана Юсипчука. Она позировала в объятиях возлюбленного в белоснежном платье и длинной фате.

Позже Юлия призналась, что они приняли участие в съемке, поэтому свадьба была ненастоящей. Юлия и Богдан появились в праздничных нарядах на открытии новой свадебной локации, которая расположена на крыше.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Юлия Бельченко (Зайка) заявила, что не зарегистрирована ни на каких сайтах знакомств. Девушка в очередной раз опровергла то, что занимается эскортом.