Финалистка "Холостяка" "Зайка" вышла замуж за украинского ведущего. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Финалистка 'Холостяка' 'Зайка' вышла замуж за Богдана Юсипчука

Финалистка романтического реалити на канале СТБ "Холостяк 11" Юлия Бельченко вышла замуж за украинского телеведущего Богдана Юсипчука. Она позировала в объятиях возлюбленного в белоснежном платье и длинной фате.

Соответствующие кадры девушка опубликовала на своей странице в Instagram. Кроме того, мужчина также в блоге неоднократно намекал на женитьбу (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Вы сейчас ох**неете… Потому что я и сам ох**нел…Но…Похоже, я созрел…", – написал ранее Юсипчук.

Он сопроводил свой пост хештегом #нехолостяк и #wedding.

Юлия Бельченко и Богдан Юсипчук.
Видео дня

А вот подписчиков эта новость слегка удивила. В комментариях под публикациями пары они предполагают, что это очередные съемки в новом проекте. Однако есть и те, кто желает молодоженам много любви и счастья в семейной жизни.

Юлия Бельченко и Богдан Юсипчук поженились.
Богдан Юсипчук женился.

"Невероятно красивые!", "Вот это да!", "Так это правда?", "Я думаю, что это очередная съемка", "Даже не знаю, поздравлять их или нет?", "Хоть бы это была правда… Вы красивая пара", "Холостячка и самый красивый мужчина планеты!", "Богдан, если это правда, а не пиар ход, то искренне поздравляю вас. Очень рада", – пишут озадаченные юзеры в комментариях.

Комментарии пользователей.
Комментарии пользователей.
Комментарии пользователей.
Комментарии пользователей.
Комментарии пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Бельченко снялась в сериале "Крепостная" и поделилась пережитым опытом. Она призналась, что ранее и представить себе не могла, что когда-нибудь ей выпадет такая уникальная возможность.

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