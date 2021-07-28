Зайка из "Холостяка" призналась в подставной свадьбе с "самым сексуальным мужчиной"

Финалистка романтического реалити на канале СТБ "Холостяк 11" Юлия Бельченко, которая совсем недавно позировала в объятиях украинского ведущего Богдана Юсипчука в свадебном платье, призналась, что они приняли участие в съемке, поэтому свадьба была ненастоящей. Юлия и Богдан появились в праздничных нарядах на открытии новой свадебной локации, которая расположена на крыше.

Это признание девушка написала на своей странице в Instagram. Она добавила, что очень хотела почувствовать себя невестой, поэтому согласилась (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Как вы уже догадались, это открытие новой свадебной локации в Киеве. Мы с Богданом согласились принять участие и продемонстрировать какой может быть свадьба на крыше. К тому же, я хотела почувствовать себя невестой. А Богдан – избавится от страха женитьбы", – говорится в публикации.

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Напомним, Юлию Бельченко и Богдана Юсипчука заподозрили в обмане. В комментариях под свадебными снимками появились предположения, что они пошли на этот смелый шаг, чтобы привлечь к себе внимание.

Что известно о Юлии Бельченко

Образование: бакалавр – КНУ им. Тараса Шевченко (туризм); магистр – WSSP, Lublin (туризм).

Чем занимается: контент-менеджер, СММ-менеджер/графический дизайнер.

Хобби: продажа вещей на маркетплейсах.

Что известно о Богдан Юсипчуке

Юсипчук вырос в семье художников, с детства любил музыку и спорт. Учился по специальности актера театра и кино и получил свои первые роли в фильмах и сериалах. В 2014 году стал обладателем титула "Мистер Украина", а в 2018-м – "Mister Sea World".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Бельченко снялась в сериале "Крепостная" и поделилась пережитым опытом. Она призналась, что ранее и представить себе не могла, что когда-нибудь ей выпадет такая уникальная возможность.