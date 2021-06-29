Финалистка "Холостяка" Юля "Зайка" отрицает, что работала в эскорте

Финалистка романтического реалити-шоу "Холостяк 11" Юлия Бельченко (Зайка) заявила, что не зарегистрирована ни на каких сайтах знакомств. Девушка в очередной раз опровергла то, что занимается эскортом.

Такими подробностями она поделилась в интервью для издания "КП в Украине". По словам Бельченко, у нее нет профилей на таких платформах, как Tinder. А все, что пишут про нее в соцсетях, – фейк и провокация.

"У меня нет профилей на других платформах. Не особо верю чему-то, после того как узнала, что в Киев я откуда-то переехала. Поняла, как пишутся некоторые новости, и перестала доверять YouTube. В Tinder я вообще никогда не заходила, поэтому жаль парней, которые там знакомились якобы со мной", – заявила Юлия.

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Напомним, что во время восьмого выпуска реалити "Холостяк 11" участницы обвинили Юлию Бельченко в эскорте и безразличие к главному герою Михаилу Заливако. Они упрекнули "Зайку" за то, что та дважды летала отдыхать заграницу с незнакомыми мужчинами.

"Хотите меня спросить, эскортница ли я? Нет. Эскорт – это когда регулярно ездят, им платят деньги… А, когда это две поездки, то… Мне неприятно, что мне приписывают то, что не является правдой", – отмечала Юлия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия (Зайка) рассказала о правилах проекта "Холостяк". Оказывается, что на шоу девушкам выдают личные деньги на продукты, а также лишают мобильных телефонов.