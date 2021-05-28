Финалистка "Холостяка" снялась в сериале "Крепостная". Фото

Финалистка романтического реалити на канале СТБ "Холостяк 11" Юлия Бельченко снялась в сериале "Крепостная" и поделилась пережитым опытом. Она призналась, что ранее и представить себе не могла, что когда-нибудь ей выпадет такая уникальная возможность.

Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав также несколько кадров со съемочного процесса (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она появилась в пышном платье с оголенными плечами, а волосы у нее были собраны в объемную прическу.

"Очень понравилась героиня Лидия Шефер в исполнении Ксении Мишиной. Она просто бесподобна. Кто же мог подумать, что когда-нибудь СТБ пригласит меня сняться в эпизоде этого сериала и стать частью таких масштабных киносъемок", – рассказала о своих впечатлениях Юлия.

Подписчики в комментариях отметили, что новая роль девушке очень идет. Вот, что они пишут по этому поводу:

"Вы красивая и настоящая", "Как это круто! Обожаю этот сериал! С нетерпением жду новый сезон. Юля, ты прекрасна!", "Буду смотреть только по той причине, что тебя там увижу", "Не зря пригласили… Внешность настоящей аристократки! Утонченная".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия эмоционально высказалась в сети о проигрыше в проекте. По словам девушки, ее сердце разбито, внутри пустота и пекущая боль от страданий.