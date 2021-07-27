Пропиариться решили? Финалистку "Холостяка" и Юсипчука обвинили в постановочной свадьбе

Финалистку романтического реалити на канале СТБ "Холостяк 11" Юлию Бельченко и украинского телеведущего Богдана Юсипчука, которые удивили пользователей новостью о своей свадьбе, заподозрили в обмане. В комментариях под свадебными снимками появились предположения, что они пошли на этот смелый шаг, чтобы привлечь к себе внимание.

Мнения людей разделились по этому поводу. Если одни желают возлюбленным много счастья и взаимной любви, то другие утверждают, что "это продуманный пиар-ход". Соответствующие комментарии пользователи оставляют в Instagram Юлии и Богдана (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Удивительное время, что теперь никто не понимает где правда, где ложь. Ну а фото красивые", "Не верю", "Это обычная фотосессия", "Как же Богдан с Юлей счастливы от того, что вы поверили в этот пиар-ход и пишете поздравления", "Что за бред? Пропиариться решили ребята...", "Хайп! Вы забыли, что Юля недавно познакомилась с парнем, и ходила на свидания? А тут резко вышла замуж за другого", "Для какого журнала фотосессия?", "Это просто фотосессия. С чем вы их поздравляете?", "За час плюс 5 тысяч подписчиков у каждого из "молодоженов"! Хорошая коллаборация ради хайпа", – высказывают юзеры свое мнение.

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Напомним, для церемонии Бельченко выбрала длинное белоснежное платье и фату, а Юсипчук – черный смокинг и такого же оттенка рубашку. На некоторых снимках видно, как проходила церемония бракосочетания Юлии и Богдана. Мероприятие состоялось на свежем воздухе с близкими и друзьями.

Что известно о Юлии Бельченко

Образование: бакалавр – КНУ им. Тараса Шевченко (туризм); магистр – WSSP, Lublin (туризм).

Чем занимается: контент-менеджер, СММ-менеджер/графический дизайнер.

Хобби: продажа вещей на маркетплейсах.

Что известно о Богдан Юсипчуке

Юсипчук вырос в семье художников, с детства любил музыку и спорт. Учился по специальности актера театра и кино и получил свои первые роли в фильмах и сериалах. В 2014 году стал обладателем титула "Мистер Украина", а в 2018-м – "Mister Sea World".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что публикует в соцсетях избранница "самого красивого украинца". Юлия Бельченко любит делать красивые фотографии и делиться ими в сети. Девушка часто путешествует, снимается в фотосессиях и всячески проводит активно свое время, показывая это своим фоловерам.