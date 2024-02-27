Забужко призвала не делить людей на 'за Путина' или 'против Путина': табу должно быть на всех россиян

Украинская писательница Оксана Забужко, которая в этом году вошла в состав международного жюри Берлинского кинофестиваля, доступно объяснила, почему украинцы не должны делить россиян по принципу: поддерживают они политику российского президента Владимира Путина или нет. Автор убеждена, что взаимодействие граждан Украины и России на общих площадках в мире недопустимо.

Такое сотрудничество транслирует месседж о возможности диалога между двумя странами, добавила Забужко. Своими мыслями она поделилась в разговоре с Deutsche Welle на YouTube.

"Участие украинцев в совместных мероприятиях с россиянами публично невозможно не потому, что они "за Путина" или "против Путина", а невозможно потому, что это посыл неправильного месседжа публике. Что между нами возможен диалог, что здесь не представитель страны палача и страны жертвы. Иерархия сбивается, понимаете?" – объяснила писательница.

Она не соглашается с требованием относительно всех медийных деятелей проверять биографию их коллег перед мероприятиями, ища любое упоминание о России. Вместо этого автор предлагает установить табу на участие украинцев во всех событиях, куда приглашены россияне.

"Демонстрировать диалог – это значит обнулять 10 лет пролитой крови. Диалог был возможен до 2014 года. С тех пор как началась агрессия, это конец диалога. Первые погибшие, первые разрезанные животы украинских граждан за желто-голубое знамя – это конец диалога. Точка", – резюмировала украинка.

К слову, во время пресс-конференции Берлинского международного кинофестиваля пресса и другие присутствовавшие на миг почувствовали себя украинцами, когда в телефоне Оксаны Забужко включилась сирена воздушной тревоги.

Ранее OBOZ.UA писал, что Оксана Забужко высказалась относительно языкового вопроса в Украине. Она объяснила, что многим украинцам мешает перейти на родной язык межпоколенческая травма.

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