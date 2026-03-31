Готовили убийства общественного деятеля и представителей силовых ведомств: в Киеве разоблачили агентов РФ. Фото

В Киеве сотрудники Нацполиции и СБУ предотвратили серию заказных убийств представителей силовых ведомств и общественного деятеля. Резонансные преступления готовили четверо завербованных граждан по приказу куратора из генштаба ВС РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозят длительные сроки заключения.

Так, правоохранители пресекли деятельность вражеской агентурной сети, которая готовила ряд резонансных убийств. Действовала преступная группа в Киеве и области.

Координацию деятельности осуществлял куратор из ГРУ генштаба ВС РФ, который специализируется на проведении разведывательно-диверсионных операций на территории Украины. Им оказался 39-летний сотрудник 4-го управления центра специального назначения "Кубинка" сил специальных операций вражеской спецслужбы по позывному "Метеор".

Для воплощения преступных планов он привлек четырех человек, один из которых был правоохранителем. Злоумышленники устанавливали потенциальных жертв среди известных общественных деятелей или представителей командования подразделений Сил обороны Украины, в частности ГУР, Нацгвардии, добровольческих формирований территориальной общины. После чего они приступали к выполнению "заказа".

"Один из агентов – руководитель охранной фирмы, отвечал за обеспечение "команды" транспортом. Предоставленный им автомобиль, брендированный под служебный и с проблесковыми маячками, помогал быстро покинуть место преступления, не привлекая лишнего внимания. Управляла им 46-летняя переселенка из Запорожья. Она должна была доставить киллера к месту совершения преступления, а после этого вывезти его в заранее арендованную квартиру", – уточнили правоохранители.

В пресс-службе добавили, что непосредственного исполнителя, ранее судимого за разбой мужчину, работник спецслужбы РФ завербовал еще в 2022 году в Херсоне через свою резидентку. Она же после деоккупации города выехала вместе с ним в Россию, продолжая помогать проводить подрывную деятельность и вербовать потенциальных агентов.

Как отметили правоохранители, связь между собой участники поддерживали через иностранные мессенджеры. Они обеспечивали конфиденциальность разговоров и не сохраняли историю переписок. Оружие и необходимые боеприпасы получали в заранее оборудованных схронах на территории Киевской и Черкасской областей.

Всех участников агентурной сети задержали во время подготовки убийства командира одного из добровольческих формирований территориальной общины Киева. В ходе проведенных обысков у злоумышленников правоохранители изъяли оружие, сменные SIM-карты и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Кроме этого, установлено, что завербованные агенты планировали совершить еще несколько убийств нескольких влиятельных украинских деятелей с применением взрывных устройств, которые планировали закладывать под автомобили. Злоумышленникам сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Буче Киевской области в понедельник, 23 марта, произошло два взрыва. В результате теракта пострадали двое правоохранителей и повреждена многоэтажка, вероятного злоумышленника – задержали.

