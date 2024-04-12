Забудьте о глубоких декольте. Что за новый модный тренд заставляет звезд светить ягодицами

39-летняя певица Кэти Перри недавно была сфотографирована на церемонии Billboard Women in Music Awards в необычном образе. Исполнительница появилась на красной дорожке обнажив заднюю часть тела: посреди латексной юбки виднелся дерзкий разрез.

Это не первый раз, когда звезды выбирают продемонстрировать свой зад, а не глубокое декольте. Как говорится в статье New York Magazine The Cut, это новый тренд среди известных лиц, стремительно набирающий обороты. "Знаменитости ищут свежий взгляд на провокационную одежду: так и появилась умышленная демонстрация межседалищной щели", – пишет репортер Эмили Киркпатрик.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс считает, что тенденция имеет скрытый смысл. "Это совершенно новый ход, который действительно способствует высокому уровню сексуальной привлекательности. Хотя знаменитости в течение нескольких лет стремились выражать свою сексуальность с помощью груди и декольте, сейчас модно рекламировать зад, так же, как делали актрисы в пятидесятые и шестидесятые годы", – отмечает она.

Согласно данным Международного общества эстетической пластической хирургии, в 2020 году примерно 400 тысяч человек сделали операцию по увеличению ягодиц. Эта цифра на 19,3 процента выросла по сравнению с 2016 годом, причем более полный низ и пышные фигуры становятся все более популярным выбором.

Между тем, пластический хирург и директор CREO CLINIC доктор Омар Тилло говорит, что он видит изменения в стандартах красоты. "Я заметил тенденцию к тому, что пациенты хотят усовершенствовать ягодичную область, а не сосредотачиваются только на увеличении груди", – объясняет он.

Эксперт добавляет: "Развитие социальных медиа и культуры знаменитостей усилило заметность пышных фигур, влияя на представления людей об идеальном теле". Такие иконы, как Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор, славились своими формами и не боялись их демонстрировать. Теперь, похоже, знаменитости возвращаются к "истокам", делая то же.

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