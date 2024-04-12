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Забудьте о глубоких декольте. Что за новый модный тренд заставляет звезд светить ягодицами

Карина Вишнякова
Люди
2 минуты
1,1 т.
Забудьте о глубоких декольте. Что за новый модный тренд заставляет звезд светить ягодицами

39-летняя певица Кэти Перри недавно была сфотографирована на церемонии Billboard Women in Music Awards в необычном образе. Исполнительница появилась на красной дорожке обнажив заднюю часть тела: посреди латексной юбки виднелся дерзкий разрез.

Это не первый раз, когда звезды выбирают продемонстрировать свой зад, а не глубокое декольте. Как говорится в статье New York Magazine The Cut, это новый тренд среди известных лиц, стремительно набирающий обороты. "Знаменитости ищут свежий взгляд на провокационную одежду: так и появилась умышленная демонстрация межседалищной щели", – пишет репортер Эмили Киркпатрик.

Забудьте о глубоких декольте. Что за новый модный тренд заставляет звезд светить ягодицами

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс считает, что тенденция имеет скрытый смысл. "Это совершенно новый ход, который действительно способствует высокому уровню сексуальной привлекательности. Хотя знаменитости в течение нескольких лет стремились выражать свою сексуальность с помощью груди и декольте, сейчас модно рекламировать зад, так же, как делали актрисы в пятидесятые и шестидесятые годы", – отмечает она.

Забудьте о глубоких декольте. Что за новый модный тренд заставляет звезд светить ягодицами

Согласно данным Международного общества эстетической пластической хирургии, в 2020 году примерно 400 тысяч человек сделали операцию по увеличению ягодиц. Эта цифра на 19,3 процента выросла по сравнению с 2016 годом, причем более полный низ и пышные фигуры становятся все более популярным выбором.

Забудьте о глубоких декольте. Что за новый модный тренд заставляет звезд светить ягодицами
Забудьте о глубоких декольте. Что за новый модный тренд заставляет звезд светить ягодицами

Между тем, пластический хирург и директор CREO CLINIC доктор Омар Тилло говорит, что он видит изменения в стандартах красоты. "Я заметил тенденцию к тому, что пациенты хотят усовершенствовать ягодичную область, а не сосредотачиваются только на увеличении груди", – объясняет он.

Забудьте о глубоких декольте. Что за новый модный тренд заставляет звезд светить ягодицами
Забудьте о глубоких декольте. Что за новый модный тренд заставляет звезд светить ягодицами

Эксперт добавляет: "Развитие социальных медиа и культуры знаменитостей усилило заметность пышных фигур, влияя на представления людей об идеальном теле". Такие иконы, как Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор, славились своими формами и не боялись их демонстрировать. Теперь, похоже, знаменитости возвращаются к "истокам", делая то же.

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