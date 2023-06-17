За важный вклад в развитие культуры: Джамала, Тина Кароль и еще семь украинцев получили спецнаграды премии YUNA

16 июня в Октябрьском дворце (МЦКИ) в Киеве состоялась12-я церемония награждения музыкальной премии YUNA. Она прошла под лозунгом "Песни несокрушимой Украины". Во время мероприятия были награждены артисты, которые выиграли в этом году премии по итогам голосования жюри. Также знаменитостям вручили спецнаграды за их вклад в поддержку украинской культуры и общества.

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Так, особые награды за свою деятельность получили девять звезд украинского шоу-бизнеса. К слову, все они организовывали благотворительные концерты и передавали средства Вооруженным силам Украины.

Джамала забрала спецнаграду за масштабные международные благотворительные проекты в пользу Украины. Тина Кароль – за благотворительность и меценатство. MONATIK – за "ART-оборону", первый поп-альбом, вышедший во время полномасштабной войны. Kalush Orchestra – за громкую и победную презентацию Украины на Евровидении-2022. Артем Пивоваров – за альбом "Твоі Вірші, Мої Ноти" и популяризацию украинского поэтического наследия в годы войны. Александр Пономарев и Михаил Хома – за серию успешных музыкальных коллабораций. Фонд певицы KAMALIYA – за создание новых благотворительных организаций за пределами Украины. Pianoбой – за серию концертов для украинской армии с привлечением военных исполнителей.

Стоит отметить, что 12 лауреатовYUNA-2023 стали известны еще 18 апреля во время онлайн-церемонии. Ними оказались: Антитіла та Ед Ширан – 2step; Океан Ельзи – "Місто Марії"; SHUMEI – "Біля тополі"; KARTA SVITU – "Пес Патрон"; KOLA – "Біля серця"; Андрій Хливнюк та Pink Floyd – Hey Hey Rise Up; SKOFKA – "Чути гімн"; Макс Барських – "Буде весна"; Енджі Крейда – "Враже"; Chico & Qatoshi – "Допоможе ЗСУ"; Бумбокс та The Kiffness - Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix); Без Обмежень – 24/02.

Ведущим церемонии был соучредитель YUNA Павел Шилько. Награды артистам вручали: Мохаммад Захур, Нателла Чхартишвили-Зацаринна, Валерий Сасковец, Тигран Амалян, Анна Заклецкая, Серж Гагарин, Анна Свиридова, Светлана Легкая, Нателла Кирс, Ваня Рассел.

Недавно OBOZREVATEL рассказал, что в столице Украины состоялось долгожданное выступление группы Без Обмежень. Впервые за два года музыканты сыграли концерт в Киеве. Выступление было благотворительное. Чтобы узнать все детали – переходите по ссылке.

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