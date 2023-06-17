Было все – и благотворительность и романтика: группа 'Без Обмежень' устроила невероятный концерт в столице

В четверг, 15 июня, в Киеве состоялось долгожданное выступление группы "Без Обмежень". Впервые за два года музыканты сыграли концерт в столице. Выступление было благотворительное и состоялось в КВЦ "Парковый".

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Концерт проходил в рамках масштабного тура "Вместе к Победе". Часть прибыли от каждого концерта музыканты направляют в помощь ВСУ.

Также во время концертов группа постоянно проводит аукционы, деньги от которых идут на приобретение необходимого снаряжения для украинских защитников.

В этот раз группа подготовила интересные лоты для розыгрыша во время концерта. Поклонники имели возможность получить флаг Украины с подписью Сергея Танчинца, футбольный мяч с автографами игроков и тренера киевского "Динамо". А еще – бутылку вина, которая уцелела после того, как вражеский снаряд попал в один из самых больших складов Киевщины.

В общей сложности за эти лоты удалось собрать 1700 долларов.

Кроме того, генеральный продюсер группы "Без Обмежень" Олег Ходачук во время концерта устроил еще один особый сбор при поддержке фонда Притулы и по случаю своего будущего дня рождения. Зрители имели возможность задонатить на беспилотный авиационный комплекс "Валькирия", который отправят на нужды Вооруженных сил.

За два концерта в столице группа планирует собрать 800 тысяч гривен, более 250 тысяч уже набросали на монобанку.

Стоит отметить, что поклонники годами ждали выступления музыкантов на стадионе "Олимпийский", однако сначала из-за пандемии, а затем из-за полномасштабного вторжения мероприятие переносили. Но, несмотря на то, что поклонники группы и артисты собрались в непростое время и на меньшей площадке, концерт прошел в невероятной атмосфере.

Было все – и благотворительность и романтика. Во время концерта морской пехотинец Александр предложил своей девушке выйти замуж. Он договорился с музыкантами, и они в один момент остановили свое выступление, чтобы дать возможность военному сделать предложение руки и сердца.

Этот концерт, подаривший столько замечательных эмоций зрителям, был первым. Уже в эту субботу группа сыграет еще один в Киеве – 17 июня.

Вместе с тем, фронтмен группы обещает: после победы они непременно организуют обещанное выступление на Олимпийском.