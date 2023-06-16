'За пинок под зад – 1000 долларов': Полякова потроллила Баскова и Лепса, которые пообещали вознаграждение за подбитый Leopard

Украинская певица Оля Полякова отреагировала на абсурдное заявление путинистов Николая Баскова и Григория Лепса, которые пообещали выплачивать российским военным миллион рублей за каждый подбитый танк "Леопард". Исполнительница предложила поиграть в другую "игру" и также обязалась выплатить "гонорар". Чувство юмора звезды оценили украинцы.

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Знаменитость потроллила "Z-патриотов" в своем Instagram. Она подчеркнула, что оккупанты никогда в жизни не смогут уничтожить Leopard, и предложила более реальные условия соревнований, чтобы наказать исполнителей из страны-агрессора (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Прочитала фантастическую новость из России, про то что великие говнопатриоты Колька Басков и Гришка Лепс дают миллион сранорублей за каждый подбитый "Леопард". Я считаю, что это вообще нереально. Хочу предложить вам то, что реально. Значит, смотрите, за пинок под зад Коле Баскову и за плевок в лицо Лепсу даю 1000 долларов сразу на карту. Снимаете это на видео, или как плюете в лицо, или как даете под зад другому, неважно кому и что. Тысяча долларов сразу появляется у вас на карте. А если еще добавить к этому "Слава Украине!" – то две тысячи. Давайте заплюем этих говнюков", – предложила Полякова.

Ниже под роликом артистка добавила: "Акция продолжается! А если дать под зад одновременно обоим, то +5000 долларов". Украинцы оставили свои комментарии под публикацией любимицы.

"А в комментариях можно их обоср*ть, не хочу в Россию ехать", "Сейчас начнется охота на этих двух, причем свои же охотиться будут", "Челлендж начат. После Баскова, Киркоров и Лорак будут", "Если будет такая возможность, сделаем бесплатно. Слава Украине!", "Классная инициатива", "Плюну на 5000", "Предлагаю скинуться на Путина", "Крутая идея", "Они думали, что ответки не будет... молодчина, Полякова", – читаем в сети.

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