С акульей головой: мама Верки Сердючки жестоко потроллила смерть российского туриста в Египте

Украинская актриса и сценическая мама Верки Сердючки Инна Белоконь отреагировала на смерть российского туриста в египетской Хургаде. 8 июня акула разорвала 23-летнего парня из Российской Федерации, который плавал недалеко от берега. Знаменитость рассмешила пользователей сети фотографией.

Видео дня

Белоконь опубликовала мем в личном Instagram. На нем Верка Сердючка вместе с мамой сидят в одежде на надувном "банане". При этом, у актрисы вместо лица – акулья голова. Звезда сопроводила снимок смешной надписью: "Мама, вы задачу поняли?" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Поклонников позабавил юмор Инны Белоконь. Они прокомментировали "творение" мамы Верки смеющимися смайликами. Некоторые отметили, что на данную тему шутить не стоит.

"Обожаю. Берегите себя", "Акулы на стороне Украины", "Вы непревзойденные, как всегда!", "И смех, и грех", "Не зря вас, мама, на акулы водили в Барселоне", "Президент Зеленский наградил акулу орденом за "преданность делу", "Пророчества сбываются", – читаем под публикацией.

Напомним, жертвой акулы стал российский турист, который несколько месяцев проживал с родителями в Хургаде. Мужчина вместе с девушкой плавал возле берега, как вдруг на него напала акула. Это позволило его спутнице доплыть до суши и спастись. Недавно семья погибшего приобрела квартиру в одном из жилых комплексов курортного города.

Ранее OBOZREVATEL писал, что выступление Андрея Данилко в финале Евровидения-2023 вызвало истерику у россиян. Сердючка исполнила свой хит Dancing Lasha Tumbai, с которым заняла второе место на песенном конкурсе в 2007 году. Чтобы узнать детали – читайте наш материал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!