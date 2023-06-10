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С акульей головой: мама Верки Сердючки жестоко потроллила смерть российского туриста в Египте

Виктория Ряполова
Люди
1 минута
2,7 т.
С акульей головой: мама Верки Сердючки жестоко потроллила смерть российского туриста в Египте

Украинская актриса и сценическая мама Верки Сердючки Инна Белоконь отреагировала на смерть российского туриста в египетской Хургаде. 8 июня акула разорвала 23-летнего парня из Российской Федерации, который плавал недалеко от берега. Знаменитость рассмешила пользователей сети фотографией. 

Видео дня

Белоконь опубликовала мем в личном Instagram. На нем Верка Сердючка вместе с мамой сидят в одежде на надувном "банане". При этом, у актрисы вместо лица – акулья голова. Звезда сопроводила снимок смешной надписью: "Мама, вы задачу поняли?" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). 

Поклонников позабавил юмор Инны Белоконь. Они прокомментировали "творение" мамы Верки смеющимися смайликами. Некоторые отметили, что на данную тему шутить не стоит. 

С акульей головой: мама Верки Сердючки жестоко потроллила смерть российского туриста в Египте

"Обожаю. Берегите себя", "Акулы на стороне Украины", "Вы непревзойденные, как всегда!", "И смех, и грех", "Не зря вас, мама, на акулы водили в Барселоне", "Президент Зеленский наградил акулу орденом за "преданность делу", "Пророчества сбываются", – читаем под публикацией. 

С акульей головой: мама Верки Сердючки жестоко потроллила смерть российского туриста в Египте

Напомним, жертвой акулы стал российский турист, который несколько месяцев проживал с родителями в Хургаде. Мужчина вместе с девушкой плавал возле берега, как вдруг на него напала акула. Это позволило его спутнице доплыть до суши и спастись. Недавно семья погибшего приобрела квартиру в одном из жилых комплексов курортного города. 

Ранее OBOZREVATEL писал, что выступление Андрея Данилко в финале Евровидения-2023 вызвало истерику у россиян. Сердючка исполнила свой хит Dancing Lasha Tumbai, с которым заняла второе место на песенном конкурсе в 2007 году. Чтобы узнать детали – читайте наш материал. 

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