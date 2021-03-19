За Меган Маркл следил частный детектив по заказу британской прессы

Американский частный детектив Дэниел Хэнкс заявил, что британский таблоид Sun заплатил ему за получение личной информации о Меган Маркл в начале ее отношений с принцем Гарри.

Такими подробностями мужчина поделился с изданием BBC. По словам Хэнкса, он предоставил заказчикам "исчерпывающий отчет о Меган", в котором есть номер ее телефона, адрес проживания, информация о семье и бывшем муже.

Как лицензированный частный следователь, Дэниел имел доступ к базам данных личной информации. Однако, как отметил сам Хэнкс, он незаконным методом узнал номер социального страхования Маркл, который назвал "ключом к королевству".

Компания News Group Newspapers, издатель Sun, не отрицает, что Дэниел Хэнкс действительно работал на них. Однако она заверила, что частный детектив получил письменное указание действовать законно и подписал юридическое обязательство.

Представитель Гарри и Меган также отреагировал на новость об оплате услуг детектива британским таблоидом.

"Герцог и герцогиня Сассекские считают это важным моментом для медиа и общества в целом, поскольку расследование показывает, что хищнические практики прошлых лет все еще используются, нанося непоправимый ущерб семьям. Они благодарны тем, кто работает в СМИ и отстаивает ценности журналистики, которые сейчас важны как никогда", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл в интервью телеведущей Опре Уинфри намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.

Затем Маркл шокировала заявлением о том, что их маленький сын не станет принцем и не получит личную охрану, "поскольку не хотели, чтобы он становился принцем и планировали нарушить протокол".