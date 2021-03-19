За Меган Маркл следил частный детектив по заказу британской прессы
Американский частный детектив Дэниел Хэнкс заявил, что британский таблоид Sun заплатил ему за получение личной информации о Меган Маркл в начале ее отношений с принцем Гарри.
Такими подробностями мужчина поделился с изданием BBC. По словам Хэнкса, он предоставил заказчикам "исчерпывающий отчет о Меган", в котором есть номер ее телефона, адрес проживания, информация о семье и бывшем муже.
Как лицензированный частный следователь, Дэниел имел доступ к базам данных личной информации. Однако, как отметил сам Хэнкс, он незаконным методом узнал номер социального страхования Маркл, который назвал "ключом к королевству".
Компания News Group Newspapers, издатель Sun, не отрицает, что Дэниел Хэнкс действительно работал на них. Однако она заверила, что частный детектив получил письменное указание действовать законно и подписал юридическое обязательство.
Представитель Гарри и Меган также отреагировал на новость об оплате услуг детектива британским таблоидом.
"Герцог и герцогиня Сассекские считают это важным моментом для медиа и общества в целом, поскольку расследование показывает, что хищнические практики прошлых лет все еще используются, нанося непоправимый ущерб семьям. Они благодарны тем, кто работает в СМИ и отстаивает ценности журналистики, которые сейчас важны как никогда", – отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл в интервью телеведущей Опре Уинфри намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.
Затем Маркл шокировала заявлением о том, что их маленький сын не станет принцем и не получит личную охрану, "поскольку не хотели, чтобы он становился принцем и планировали нарушить протокол".
В британской королевской семье заявили, что они обеспокоены расовым вопросом и переживают из-за трудностей, которые пришлось пережить супругам. Кроме того, в Букингемском дворце добавили, что Гарри, Меган и Арчи "всегда будут любимыми членами семьи".
Отец Меган Маркл Томас также высказался по поводу интервью, которое его дочь вместе со своим супругом принцем Гарри дала американской телеведущей Опре Уинфри. Он вступился за королевскую семью, отрицая какие-либо проявления расизма.
Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз отказался комментировать скандальное интервью сына принца Гарри и его супруги Меган Маркл.