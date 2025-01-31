Z-патриот Джигурда, которого включили в 'черный список', отреагировал на решение Минкульта и вспомнил Бандеру

Актер и певец родом из Киева Никита Джигурда, который активно поддерживает кровавый режим Кремля, более того, выражал желание убивать украинцев, прокомментировал решение Минкульта внести его в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. По словам Z-патриота, включение его имени в "черный список" является достойной наградой. Более того, он выдал, что родился в "Советской Украине, а не на "бандеровской окраине".

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Об этом путинист заявил в комментарии одному из росмедиа. Он добавил: такое решение министерства еще раз подтвердило его значимость как творческого человека, выступающего за "мировые ценности русской культуры".

"Я родился в Советской Украине, а не на бандеровской окраине. И давно написал строчки: "Для меня неприемлемо Третий рейх восхвалять и фашистскую свастику на тела набивать. Для меня неприемлема блажь нацистских идей, культивирующая практику уничтожения людей". Я свой выбор сделал 2 мая 2014 года. После сожжения окраинскими нацистами русских людей в Доме профсоюзов Одессы я открыто заявил о поддержке русского мира и России", – выдал пропагандист.

Напомним, 30 января 2025 года стало известно, что Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины внесло Никиту Джигурду в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующее решение было принято, поскольку путинист неоднократно принимал участие в мероприятиях, направленных на оправдание и легитимизацию вооруженной агрессии против Украины.

Еще в 2024-м Z-патриот попал в перечень лиц, представляющих опасность национальным интересам, из-за антиукраинской позиции и незаконного пересечения границы нашей страны на временно оккупированные территории.

Кроме того, в прошлом году Джигурда заявил, что планирует присоединиться к вражеской армии и убивать украинцев. Он договорился о службе в подразделении, куда попали муж блоггера Елены Блиновской – Алексей и экс-адвокат актера Михаила Ефремова – Эльман Пашаев.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 71-летний народный артист СССР Башмет выразил желание убивать украинцев, среди которых рос.

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