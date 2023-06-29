Z-ки, бабки и казаки-'герои': Бабкина устроила оккупантам смехотворный концерт и дала напутственный совет, как не умереть

Известная российская певица Надежда Бабкина, упорно поддерживающая кровавый террористический режим диктатора Путина, устроила оккупантам-казакам смехотворный концерт. Она сплясала и спела перед террористами, а напоследок дала совет, как не умереть на фронте в Украине.

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Посмотреть на этот цирк пришли не только военные страны-террориста, но и целевая аудитория путинистки – "зазомбированные" пенсионерки. Фотографиями поделились российские пропагандисты, которых позвали транслировать мероприятие для народа (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как отмечается, Бабкина заявилась к "казакам-добровольцам", чтобы поддержать их и вдохновить на убийства украинцев. Оккупантов назвали героями и показали им "патриотический" концерт с подтанцовкой в национальных нарядах и путинисткой в главной роли.

Мероприятие сопровождалось также рашистским символом Z на одежде и речами к оккупантам, которых с полигона отправляют терроризировать украинцев. Бабкина не только расхвалила убийц, но и посоветовала им "беречь себя", чтобы быстро не умирать.

"Кубанские казаки успешно воюют на фронте, являются охранниками государства, верой и правдой служат. Они передают эту славную традицию из поколения в поколение. Для меня вы – победители, герои, знающие, за что борются. У казаков это в крови – защищать свою великую родину до конца. Самое главное – берегите себя, не забывайте о ценности своих жизней", – выдала певица.

Она также размечталась о победе России в войне, хотя точно знает, что украинцы россиян не ждут. Об этом она сама рассказала в одном из интервью, когда нагло назвала уничтожение Мариуполя "неприятностью".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Бабкина описала свой единственный визит в Мариуполь, где позировала, улыбаясь, на фоне драмтеатра, на который российские пилоты сбросили бомбу 16 марта.

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