Юрий Горбунов признался, поддерживает ли связь с кумом Потапом после его бегства из Украины

Украинский телеведущий Юрий Горбунов признался, что поддерживает отношения с кумом-рэппером Алексеем Потапенко (псевдоним Потап), который в начале полномасштабного вторжения РФ сбежал из Украины и только один раз приехал за почти 3 года большой войны. Сейчас скандальный артист проживает в Испании и строит карьеру, а на Родину ехать не планирует.

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Однако для Юрия Горбунова это не повод расторгнуть все связи. В интервью "Тур зірками" он признался, что хоть у Потапа скандальная репутация, их отношения не изменились.

"Наши отношения какими были, таковы и есть. Каждый решает по-своему, как ему жить и чем заниматься. Не виделись и не слышались давно", – коротко объяснил телеведущий.

Однако он противоречит сам себе, ведь почти сразу сообщил, что общается с кумом: "Нечасто (звоним друг другу. – Ред.), но созваниваемся".

Стоит отметить, что Юрий Горбунов периодически вступался за Потапа. Так, в интервью "Розмова" он говорил, что каждый реагирует на войну по-своему, поэтому бегство артиста можно оправдать.

"Я бы на его месте приехал раньше, он приехал позже... Но винить кого-то, в том числе Алексея, я не буду, потому что война – это штука, на которую каждый реагирует по-своему. Обвинять кого-то, говорить, что" ой, это плохой, он не пошел на фронт, а этот плохой, потому что он за границей"... Главное, чтобы люди всеми возможными методами, каждый на своем фронте, приближали победу", – говорил телеведущий 2 года назад.

Ранее OBOZ.UA писал, что бывшая жена Потапа назвала единственную тему, которую обсуждает с беглым певцом. Кроме этого, больше отношения со скандальным артистом она не поддерживает.

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