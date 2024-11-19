'Меня не интересует, вернется он или нет': бывшая жена Потапа назвала единственную тему, которую обсуждает с беглым певцом

Бывшая жена певца Потапа, который с начала полномасштабной войны уехал в Испанию, продюсер Ирина Горова призналась, что общается с экс-мужем только по поводу благополучия 16-летнего сына Андрея. Кроме этого, больше отношения со скандальным артистом она не поддерживает.

Видео дня

Ирина Горова объяснила, что говорит с Потапом только о проблемах сына, а его личную жизнь продюсера не интересует. Об этом она рассказала в интервью "Тур зірками".

"У нас есть очень крутой сын. И мы общаемся: "Леша, привет, как дела? Окей! На Новый год малый к тебе поедет или ко мне? О, ко мне! Класс!" Сейчас малый в баскетбол профессионально играет и Леша к нему приедет и там пообщается. То есть мы общаемся как родители, – призналась Горова. – Как у отца моего сына я спрашиваю: "Проплатишь ли ты учебу? Встретишься ли ты с ним? Переживаешь ли ты за какие-то его 16-летние штучки?" Меня не интересует, вернется он или нет".

Она также добавила, что как отец Потап хорош и ни в чем не отказывает сыну: "То есть он как отец исполняет все свои роли".

Она также объяснила, что уже 9 лет не поддерживает с ним отношения, ведь оставила бывшего в прошлом: "С Потапом мы закончили свои семейные отношения давно. Творческие закончили в первый год войны".

Напомним, 16-летний сын Потапа летние каникулы провел у отца в Испании. Нехватку родительской поддержки Андрей не испытывает. Он много времени проводит с Потапом и был частым гостем у него с певицей Настей Каменских дома.

Ранее OBOZ.UA писал, что певец Женя Галич поспорил по поводу репутации Потапа и его скандального и чудаковатого образа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!