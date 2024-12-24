Юморист Мандзюк раскрыла, чем закончился ее публичный скандал с Тиной Кароль из-за 'лживой скромности'

Стендап-комик Лера Мандзюк, известная своими острыми шутками и откровенными высказываниями, рассказала, чем на самом деле закончила ее словесная перепалка с певицей Тина Кароль. Спор развернулся в сети после заявления юмористки, где она обвинила вокалистку в "лживой скромности" из-за видео в купе "Укрзалізниці".

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Ответ Тины Кароль тогда не заставил себя ждать, и она пригласила комика на встречу, чтобы пообщаться. Удалось ли это событие реализовать, Лера Мандзюк рассказала в интервью программе "Ближче до зірок".

"Сейчас ведем переговоры о том, что наверняка поедем куда-то по Украине. Сядем себе в поезд, закажем чаек, будем ехать и что-то "говорить", – поделилась комик.

Она также рассказала, что уже выбрала направление поездки – в Ужгород к своей маме. "Хочу совместить", – добавила Мандзюк.

Следует отметить, что путь поездки был избран еще в разгар словесной перепалки между знаменитостями. Однако это не одно из направлений, которое Лере Мандзюк предлагала Тина Кароль. Певица давала на выбор всего три города: Днепр, Львов или Ивано-Франковск.

Напомним, скандал между медийными лицами произошел на фоне того, что Лера Мандзюк поделилась мыслями относительно видео Тины Кароль с аштанга-йогой в вагоне поезда. По словам комика, это выглядело "очень дешево", а артистка должна была передвигаться между городами на дорогом "черном Мерседесе" и с охранниками.

"Когда я вижу, что она снимает видео в поезде, как она делает йогу, для меня это выглядит очень постановочно, дешево. И я хочу ее будто спасти от этого. Я не могу, точнее, я не хочу представлять, что я прихожу на вокзал, жду поезд и могу там встретить приму Тину Кароль, – говорила она. – Я протестую против того, что демонстрируется лживая, дешевая скромность. Давайте будем честны, кто верит в то, что финансовое положение Тины Кароль не позволяет ей перемещаться по Украине на машине вип-класса".

Как писал OBOZ.UA, Тина Кароль не смолчала по поводу инцидента и заявила, что выбирает поезд, чтобы нормально выспаться и попить любимый чай с тимьяном, а не ехать сидя. "Скажу, что "Укзалізниця" топовая! Я выбираю всегда выспаться в поезде и выпить чай с тимьяном. Приглашаю на такое путешествие, нам будет о чем пообщаться. Выбирай: Днепр, Львов или Ивано-Франковск", – реагировала певица.

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