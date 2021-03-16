Юлия Началова умерла два года назад: что известно о романах певицы

Два года назад, 16 марта 2019-го, известная российская певица Юлия Началова умерла от острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга.

Артистка дважды была замужем, а также имеет 14-летнюю дочь Веру. В день памяти знаменитости OBOZREVATEL решил вспомнить все неудачные отношения Началовой, а также болезни, с которыми пришлось столкнуться звезде.

Первый раз Началова вышла замуж за экс-солиста группы "Премьер-министр" Дмитрия Ланского. Пара познакомилась еще в студенческие годы, и поначалу семейная жизнь складывалась идеально. Ради Ланского певица была готова на все: она начала худеть и экспериментировать над телом. В результате звезда посадила почки и в дальнейшем это привело к хроническим заболеваниям.

Главной причиной расставания Началовой и Ланского стала измена артиста.

1 декабря 2006 года Началова родила дочь, которую назвала Верой. Отцом девочки является футболист Евгений Алдонин. Поначалу отношения пары были хорошими, и спортсмен носил на руках певицу. Но когда ребенку исполнилось пять лет, супруги развелись.

Как рассказывала сама артистка, они все время были на расстоянии. Алдонин – на сборах, а Началова – на гастролях и в студии. Это и стало причиной разрыва.

После расставания с Алдониным Началова начала встречаться с хоккеистом Александром Фроловым. Пара была вместе шесть лет, но в результате приняла решение прекратить свой роман, так как они также были все время на расстоянии. Как оказалось, самой певице пришлось нелегко пережить разрыв.

После рождения дочери Веры Началова очень комплексовала из-за своей внешности. Певица решила сделать пластику груди, так как она доставляла ей дискомфорт. Знаменитость начала избавляться от силикона с помощью хирургического вмешательства. Но из-за этого женщина оказалась на волоске от смерти из-за инфекции.

"После сепсиса началось осложнение – стали отказывать почки. Мой ослабленный организм не хотел бороться. Я ощущала, как из меня уходит жизнь. В голову лезли черные мысли. В произошедшем я не винила ни врачей, ни судьбу. Во всем виновата сама", – говорила Началова.

В результате все это привело к тому, что у артистки развилась подагра, а также ее мучали осложнения из-за диабета.

Юлии Началовой было 38 лет. Незадолго до своей смерти она пребывала в крайне тяжелом состоянии. 11 марта 2019 года певица попала в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови.

Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена. 16 марта 2019 года в 18:20 артистка ушла из жизни – Началова не перенесла операцию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Юлия Началова была экстренно госпитализирована 11 марта 2019 года, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болела в последние годы.

Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностями в социальных сетях.

Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.

Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя. Подробнее о болезнях Началовой читайте по этой ссылке.