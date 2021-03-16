Юлия Началова умерла два года назад: что известно о романах певицы

София Ковнир
София Ковнир
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Юлия Началова умерла два года назад: что известно о романах певицы

Два года назад, 16 марта 2019-го, известная российская певица Юлия Началова умерла от острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга.

Артистка дважды была замужем, а также имеет 14-летнюю дочь Веру. В день памяти знаменитости OBOZREVATEL решил вспомнить все неудачные отношения Началовой, а также болезни, с которыми пришлось столкнуться звезде.

Брак с Дмитрием Ланской

Первый раз Началова вышла замуж за экс-солиста группы "Премьер-министр" Дмитрия Ланского. Пара познакомилась еще в студенческие годы, и поначалу семейная жизнь складывалась идеально. Ради Ланского певица была готова на все: она начала худеть и экспериментировать над телом. В результате звезда посадила почки и в дальнейшем это привело к хроническим заболеваниям.

Главной причиной расставания Началовой и Ланского стала измена артиста.

Первый раз Началова вышла замуж за экс-солиста группы "Премьер-министр" Дмитрия Ланского
Дочь Вера и отношения с Евгением Алдониным

1 декабря 2006 года Началова родила дочь, которую назвала Верой. Отцом девочки является футболист Евгений Алдонин. Поначалу отношения пары были хорошими, и спортсмен носил на руках певицу. Но когда ребенку исполнилось пять лет, супруги развелись.

Как рассказывала сама артистка, они все время были на расстоянии. Алдонин – на сборах, а Началова – на гастролях и в студии. Это и стало причиной разрыва.

1 декабря 2006 года Началова родила дочь, которую назвала Верой
Отношения с Александром Фроловым

После расставания с Алдониным Началова начала встречаться с хоккеистом Александром Фроловым. Пара была вместе шесть лет, но в результате приняла решение прекратить свой роман, так как они также были все время на расстоянии. Как оказалось, самой певице пришлось нелегко пережить разрыв.

Отношения Началовой с Александром Фроловым
Эксперименты над внешностью

После рождения дочери Веры Началова очень комплексовала из-за своей внешности. Певица решила сделать пластику груди, так как она доставляла ей дискомфорт. Знаменитость начала избавляться от силикона с помощью хирургического вмешательства. Но из-за этого женщина оказалась на волоске от смерти из-за инфекции.

"После сепсиса началось осложнение – стали отказывать почки. Мой ослабленный организм не хотел бороться. Я ощущала, как из меня уходит жизнь. В голову лезли черные мысли. В произошедшем я не винила ни врачей, ни судьбу. Во всем виновата сама", – говорила Началова.

В результате все это привело к тому, что у артистки развилась подагра, а также ее мучали осложнения из-за диабета.

Как выглядела Юлия Началова

Юлии Началовой было 38 лет. Незадолго до своей смерти она пребывала в крайне тяжелом состоянии. 11 марта 2019 года певица попала в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови.

Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена. 16 марта 2019 года в 18:20 артистка ушла из жизни – Началова не перенесла операцию.

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