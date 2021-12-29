Финалистка "Мисс Украина-2021" из Харькова объехала пробку по трамвайным путям и похвасталась этим

Украинская модель Юлия Андриенко, финалистка конкурса красоты "Мисс Украина-2021", показала на видео, как нарушила ПДД – проехалась на авто по трамвайным путям. Таким образом спортсменка объехала пробку, а свой ролик сопроводила эмодзи смеющегося лица.

Кадрами нарушения харьковчанка похвасталась в своем Instagram-аккаунте в формате сторис. Видео "разлетелось" по интернету и попало в ряд Telegram-каналов, в частности "Харьков Life" (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

На странице "Мисс Украина" в Instagram сказано, что Андриенко выступала на конкурсе под номером 15. Украинке 25 лет, родилась она в Харькове.

"Кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, окончила два экономических ВУЗа. Занимается моделингом и организацией съемок. Недавно Юлия создала свой бренд головных уборов", – описали организаторы участницу.

Отметим, что в аккаунте финалистки "Мисс Украина" уже появились негативные комментарии от возмущенных украинцев.

Под последним постом (где модель показала шпагат на фоне авто) один из пользователей сети посоветовал блогеру чаще постить то, как она ездит по трамвайным путям.

Ранее в соцсети модель говорила: нужно просить, чтобы вам дарили высокие машины – так зимой можно будет ездить там, где не чистили снег.

"Я же говорила, что мне не нужна высокая машина, я буду наглеть, хи-хи", – цитирует ее "Харьков Life".

Отметим, что в Instagram Андриенко постит немало фотографий в шикарных платьях и снимков с отдыха.

Как ранее писал OBOZREVATEL, модель Анна Неплях спустя несколько дней после конкурса красоты "Мисс Вселенная 2021" попала в суд. Дело в том, что 27-летняя экс-участница проекта "Холостяк" (СТБ) ранее спровоцировала ДТП и разбила машину. Неплях сообщила об аварии и заявила, что виновата она сама.