Яремчук впервые отреагировала на слухи о сыне от Пономарева и выложила свой 'компромат' на брата. Фото

Певица Мария Яремчук, которая несколько лет назад завершила свою карьеру, впервые прокомментировала разошедшиеся сетью в мае слухи о рождении ребенка от композитора Александра Пономарева. В частности, 31-летняя артистка подтвердила, что действительно стала мамой, но слышать ложь вокруг личности настоящего отца своего сына ей неприятно.

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В конце июня ее сводный брат Дмитрий Яремчук рассказывал OBOZ.UA, что не верит в любовные отношения сестры с Александром Пономаревым, и был первым из родных певицы, кто прокомментировал эти слухи. Но это не остановило того, что Мария вышла в InstaStories и расставила все точки над "i" не только по поводу спекуляций, но и по поводу настоящих отношений с братом.

"Думала я, ладно, пусть пишут... Но объявился мой сводный брат Дмитрий, которого я за всю свою жизнь видела раз 15 максимум... и пожаловался прессе, что я такая плохая "специфическая сестра", не ответила ему в Viber (я даже не видела, потому что Viber почти не пользуюсь) и, видите ли, не поздравила его, когда у него рождались дети... Откуда я должна знать об этом, Дима? Мы не общались никогда! Чувак годами забирал все роялти из папиных песен, мне ни копейки не доставалось, а теперь я ему еще и виновата..." – объяснила она.

Оказалось, что информацию о рождении сына распространил перинатальный центр, в котором рожала Мария Яремчук, и нарушил врачебную тайну.

"Мало того, что Черновицкий перинатальный центр слил прессе информацию о рождении моего ребенка, время, пол и даже имя, что есть, между прочим, врачебной тайной и распространением конфиденциальной информации! Так оказалось, что отец моего ребенка – Александр Пономарев, с какого-то чуда. Благодаря утвердительным заголовкам даже соседи теперь нешуточно спрашивают: "А где Саша, это правда? Аж неудобно перед женщиной Саши, что уж говорить о том, как это читать отцу моего сына!" – возмутилась Мария Яремчук.

В частности, она призвала уважительно относиться к человеку, личную информацию которого пытаются распространить. "Перед тем, как апеллировать информацией, стоит хотя бы минимально проверять ее, а в идеале уважать человека и не хайповать на чужой частной информации (адресую также Черновицкому перинатальному центру и моему брату Дмитрию Яремчуку (имел бы совесть))", – заметила она.

В начале мая сетью облетели "видеодоказательства" того, что Мария Яремчук ждет первенца. Исполнительницу давно не видели на людях. Последнее фото на ее странице датировано июлем 2023 года. Об изменениях в личной жизни звезда не сообщала. Это стало поводом считать, что настоящим отцом сына может быть Александр Пономарев, ведь, как утверждали инсайдеры, их роман начался 8 лет назад и продолжается до сих пор. Впервые артист официально подтвердил это в 2016 году, а в 2018 певица покинула карьеру.

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