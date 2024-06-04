Дианов прокомментировал слухи о романе с Поляковой: ее муж постоянно дома

Воин ВСУ, переживший бои на Азовстали, а впоследствии и российский плен, Михаил Дианов прокомментировал слухи о романе с замужней Олей Поляковой. Они часто проводили время вместе, и, как отмечает военный, по инициативе, прежде всего, мужа певицы – Вадима Буряковского.

Слухи об отношениях появились после того, как в своих InstaStories артистка показала, как они вместе рыбачили в частном озере. Вскоре Полякова опровергла догадки фанатов, а сейчас это сделал и Михаил Дианов в интервью Дмитрию Гордону.

"Нет, вообще! Там у нее муж. Во-первых, какой роман? Во-вторых, он постоянно дома. Мы с Олей друзья. Мы с ней нормально [общаемся]. Никаких даже намеков ни с ее стороны, ни с моей не было. Друзья", – прокомментировал Дианов.

Он объяснил, что дома у Поляковой был по приглашению ее мужа. Певица в шутку утверждает, что роман у воина не с ней, а с любимым Вадимом. "У него роман с моим Вадиком. Они "спелись" с первой рюмки", – говорила артистка в интервью Дмитрию Гордону.

Впервые военный познакомился с певицей во время работы благотворительного фонда Поляковой. После этого начались приглашения в гости на активный отдых, что помогло Дианову ускорить реабилитацию.

"Она приехала и мы в ресторане сидели. Там познакомились. Да, я был [дома у артистки]. Ну как был... Не у нее я был, а у Вадика, ее мужа. Приглашал, а последний раз – два месяца [назад] у них был. Они меня в плен взяли. У меня рука тогда не была открыта, и я мог себе и поплавать, и рыбу ловить", – вспомнил воин.

В частности, Дианов отмечает, общественность говорила и о его романе с моделью Дашей Астафьевой после публикации совместной фотографии в соцсетях: "Мне Астафьеву приписывали, потому что я с ней сфотографировался. Мы познакомились с Дашей у Софиевской [церкви]. Она была со своим возлюбленным. Мы посидели, пообщались и сфоткались. Все, "Дианов уже с Астафьевой". А Оля как раз мне сбрасывала эсэмэску: "Сегодня Астафьева, завтра Полякова". И Оля мне пишет: "Смотри, тебя уже гонят".

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