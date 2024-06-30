Специфические отношения. Брат Марии Яремчук прокомментировал слухи, что папа ее сына – Александр Пономарев

Легендарный украинский певец Назарий Яремчук – отец троих детей: сыновей Дмитрия на Назара, а также дочери Марии. Дмитрий Яремчук рассказал, какие отношения имеют между собой потомки исполнителя, а также прокомментировал слухи вокруг предполагаемого отца ребенка Марии, которая недавно стала мамой.

Видео дня

Об этом Дмитрий Яремчук рассказал в интервью OBOZ.UA. По словам исполнителя, они с братом поздравили Марию с днем рождения сына, но она не ответила на сообщение. Певец объяснил, почему так произошло.

У сыновей Назария Яремчука есть свои семьи, причем свадьбу сыграли в один день (правда, для Дмитрия это был второй брак, его первая жена – Наталья, дочь крымского политика Сергея Куницына). И у Назария, и у Дмитрия – по трое детей. Со своей сестрой Марией, родившейся во втором браке Назария Яремчука, братья видятся нечасто, но, по словам Дмитрия, время от времени общаются: "В последний раз весной она мне написала. Это касалось авторских прав на определенные произведения папы. Спросила, не возражаем ли мы, чтобы взяла их на работу. Мы дали разрешение".

Дмитрий говорит, что они с братом поздравляли Марию с днем рождения сына: "Но она не ответила на наше поздравление. Почему? Я не знаю. Но что здесь такого? Это нормально – у нас специфические отношения. Она не поздравляла нас с рождением ребенка". Дмитрий говорит, что читал в СМИ предположение, что исполнительница родила сына от певца Александра Пономарева: "Я слышал такое, но думаю, что это не так".

Напомним, что после развода с первой женой Еленой, Дмитрий и Назарий остались жить с отцом в Черновцах. Их мама переехала в Киев, где во второй раз вышла замуж и родила еще одного ребенка. Впоследствии и у Назария Яремчука появилась новая семья – жена Дарья и дочь Маричка. Так получилось, что после смерти Яремчука его дети ходили делить наследство в суд. Однако впоследствии братья отступили: "Мы практически от всего отказались. В пользу Марички. Там основной вопрос был – это дом, расположенный в центре города. И в сущности он принадлежал всем нам. Но мы с братом решили и отказались от этого дома". Об этом артисты рассказали несколько лет назад в программе ЖВЛ. В интервью OBOZ.UA Дмитрий, вспоминая то время, говорит: "Сейчас никаких конфликтов между нами с сестрой нет".

Дмитрий Яремчук также вспомнил, как его с братом воспитывал отец: "Папа имел особую черту и нас учил: не надо думать о деньгах, а нужно о деле, которое любишь. И тогда все сложится. А когда он мне выдавал на что-то деньги, говорил: "А когда я буду стареньким, ты будешь мне давать?" И это было собственно не о деньгах, а воспитательный момент, что нужно заботиться о тех, кто в этом нуждается. Я говорил: "Конечно, папа". Но этого не произошло, потому что он не дожил до старости. Не увидел своих внуков".

Воспоминания о Назарии Яремчуке, ушедшем в засветы 30 июня 1995 года, от его родных и друзей читайте на OBOZ.UA здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!