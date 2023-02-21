''Ярд мужества'': легендарный Стивен Кинг отреагировал на визит Байдена в Киев

Легендарный американский писатель Стивен Кинг, активно поддерживающий Украину в войне против РФ, прокомментировал внезапный приезд президента США Джо Байдена в Киев, который не анонсировался накануне. "Король ужасов" восхитился бесстрашием лидера Штатов, поскольку для него поездка в Украину была крайне опасной.

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Своим мнением на этот счет автор культовых романов "Зеленая миля", "Сияние", "Оно" и многих других поделился на личной странице в Twitter. Под постом меньше чем за сутки собралось около 50 тысяч лайков (на момент написания новости).

"Говорите о Джо Байдене, что хотите, – у этого человека ярд мужества", – опубликовал Кинг в сети вечером 20 февраля.

Как и следовало ожидать, пост вызвал неоднозначную реакцию среди американцев. Одни согласились с комментарием Кинга, а другие начали высказывать свое недовольство нынешним президентом США и его политикой.

Тем не менее, для украинского общества приезд Байдена стал важным показателем того, как Америка поддерживает Украину и помогает бороться с большим агрессором. Детальнее о том, что означает визит американского президента и может ли западная помощь окончательно переломить ход войны – читайте в нашем материале.

Как известно, Стивен Кинг неоднократно выражал свою поддержку Украине. Он высмеял попытки Кремля испугать украинцев вооруженным наступлением и отказался сотрудничать с российскими изданиями.

Также "король ужасов" с восхищением прокомментировал контрнаступление Вооруженных сил Украины. Он отметил успехи украинских защитников и сказал: "Слава Украине!"

Недавно Кинг также обратился к России от имени всего мира. Он буквально приказал стране-агрессору "убираться из Украины". Кроме того, самое главное желание писателя, которое он загадал на 2023 год, также связано с украинцами. Подробнее – в нашем материале.

А еще в гардеробе знаменитости появился патриотический аксессуар – кепка с сине-желтой надписью UKRAINE. В ней автор на днях анонсировал выход книги своего младшего сына.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что Кинг обратился к россиянам, назвав кровопролитную войну "бессмысленной". Он подчеркнул: Путину давно пора уйти в отставку, чтобы весь мир вздохнул с облегчением.

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