Стивен Кинг анонсировал выход книги своего младшего сына в кепке с надписью ''Украина''. Фото

Легендарный американский писатель Стивен Кинг, активно поддерживающий Украину в войне против РФ, опубликовал снимок, на котором позирует в кепке с сине-желтой надписью UKRAINE. В ней "король ужасов" анонсировал выход книги своего младшего сына Оуэна Кинга.

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Соответствующий кадр появился на личной странице автора культовых романов "Зеленая миля", "Сияние", "Оно" и многих других в Twitter. В описании Кинг напомнил, что у него вместе с наследником в 2017 году вышла совместная книга.

"У моего соавтора по "Спящим красавицам" (который, как оказалось, мой сын Оуэн, а не Вен) в следующем месяце выходит новый роман. Это фейерверк!" – с юмором прокомментировал писатель.

Как можно понять по обложке, книга Оуэна Кинга получила название "Куратор".

В комментариях интернет-пользователи писали о своих ожиданиях от книги, а подписчики из Украины акцентировали внимание на патриотической кепке "короля ужасов", поблагодарив за очередное проявление поддержки.

Как известно, Стивен Кинг неоднократно выражал свою поддержку Украине. Он высмеял попытки Кремля испугать украинцев вооруженным наступлением и отказался сотрудничать с российскими изданиями.

Также "король ужасов" с восхищением прокомментировал контрнаступление Вооруженных сил Украины. Он отметил успехи украинских защитников и сказал: "Слава Украине!"

Недавно Кинг также обратился к России от имени всего мира. Он буквально приказал стране-агрессору "убираться из Украины".

Кроме того, самое главное желание писателя, которое он загадал на 2023 год, также связано с украинцами. Подробнее – в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что Кинг обратился к россиянам, назвав кровопролитную войну "бессмысленной". Он подчеркнул: Путину давно пора уйти в отставку, чтобы весь мир вздохнул с облегчением.

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