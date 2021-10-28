Японская принцесса переедет в США и поселится с мужем в однокомнатной квартире

Японская принцесса Мако, недавно отказавшаяся от статуса ради свадьбы с простолюдином, поселится в "однушке" после переезда в Штаты. Квартиру пара планирует снимать за свой счет, не пользуясь помощью императорской семьи.

Об этом сообщило новостное агентство NHK, ссылаясь на собственные источники. Экс-принцесса временно безработная, поэтому студенту-юристу Кэю Комуро придется самому содержать семью (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Напомним, что племянница императора Японии недавно вышла замуж за парня неаристократического происхождения, поэтому ее лишили статуса члена королевской семьи. Мако предложили компенсацию в размере 1,3 млн долларов, однако она отказалась от подачек правительства.

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Сейчас 30-летняя японка занимается оформлением документов для выезда в США – визы и паспорта. Добавим, что ни один из родственников императора не нуждается в паспорте, поэтому в жизни Мако это будет первый подобный документ.

После переезда она планирует искать работу и жить в квартире-студии, сообщает источник.

Кратко о паре:

Мако и Кэй познакомилась в 2012 году в Международном христианском университете, а уже через год обручились;